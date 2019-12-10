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Ремонт на кухне: топ ошибок, которых можно избежать

10.12.2019 22:26 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by


Кухня − популярное место квартиры, функционал которого важно тщательно спланировать на ранних стадиях. Промахнуться в ремонтном деле рискует не только новичок, но и опытный хозяин дома. Чтобы не допустить ни одной грубой ошибки при ремонте кухни, советуем почитать материал, подготовленный редакцией проекта TAM.BY.

Содержание:

♦ Непродуманная эргономика
♦ Не хватает розеток
♦ Негде хранить посуду
♦ Неправильное расположение зон
♦ Недостаточно света

Непродуманная эргономика


Хозяину или хозяйке кухни должно быть комфортно в любых движениях. Если же голова бьется о шкафчик, коленки упираются в фасад, а спина болит после каждого мытья посуды − значит, высота элементов не продумана вовсе. При планировании и заказе кухни в Минске «с нуля» учтите свой рост: если он от 160 до 170 см, то высота столешницы в 86 см будет приемлемой. А при росте от 170 см вам понадобится мебель повыше.

В случае, если в семье несколько человек, то высоту столешницы лучше делать под хозяйку.

Можно обратиться к профессионалам, которые предложат определить высоту шкафчиков при помощи специального прибора. А вот остальные правила эргономики остаются общими: дверцы должны открываться удобно, а расстояние оставаться комфортным, если нужно наклониться или дотянуться до чего-либо без препятствий.

Не хватает розеток


Не ленитесь подготовиться к ремонту капитально. Убедитесь, что розеток хватает для каждого прибора и что остается несколько свободных выходов для других (редко используемых) устройств. Если этого не предусмотреть, то есть риск остаться после ремонта в прежних неудобствах и с вечными удлинителями через всю комнату.

В идеале выводить розетки после согласования проекта с фирмой, у которой планируете заказывать кухню. Пригласите технолога − он сделает замеры и оставит советы по высоте розеток и их размещению относительно мойки, газовой плиты и вытяжки. Если пригласили мастера из фирмы, у которой планируете заказывать кухню, то эта услуга будет бесплатная.

Негде хранить посуду


Старайтесь задействовать в хранении каждый метр полезной площади. Это позволит избежать захламленности на столешницах и обеденном столе, позволит готовить одновременно нескольким членам семьи.

Организуйте вертикальное хранение посуды и продуктов питания. Например, при помощи шкафов-пеналов, встроенных под потолок. Глубину навесной мебели можно выбрать любую, однако желательно не делать ее меньше 30 см. Если планируете П- или Г-образную кухню, рассмотрите вариант угловых выдвижных ящиков. Один такой ящик способен сэкономить до 50% полноценного ящика, который по незнанию можно сделать глухим!

Неправильное расположение зон


Между холодильником, мойкой и плитой должно быть расстояние длиной 60 см. Так называемый рабочий треугольник. Когда точки треугольника располагают в одну линию или смещают на далекие расстояния, то треугольник распадается. Становится неудобно мыть продукты, нести их на столешницу для разделывания и далее отправлять на плиту. По пути есть риск что-то разлить или уронить.

Чтобы не ошибиться, запомните последовательность: холодильник — мойка — плита. Именно в таком порядке происходят манипуляции по приготовлению пищи.

Недостаточно света


Есть и другие ошибки при обустройстве кухни — например, неудачно спланированное освещение. Важно предусмотреть, чтобы свет падал не только от основного источника под потолком. Иначе будет возникать ощущение, что вы готовите где-то в подземелье. Придумайте разные варианты размещения света: над столешницей, плитой и обеденным столом. Они пригодятся даже в дневное время. Например, если рабочая поверхность расположена далеко от окна и вы стоите к нему спиной, то дневного света не будет хватать однозначно.

Если не хотите, чтобы эти и другие ошибки при ремонте кухни испортили ваши труды, советуйтесь с профессионалами из каталога TAM.BY. Это сэкономит ваши силы и не привлечет бюджет к новым тратам на исправление ошибок.

 
Теги: Минск
 
 
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