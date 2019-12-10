Способы сохранить свадебный букет на память

Источник материала: Tut.by



Непременным атрибутом свадебного торжества наравне с бутоньеркой новобрачного считается букет невесты. Цветы символизируют счастье и любовь. А для новобрачной композиция, которую создал магазин цветов , — это еще и отражение ее индивидуальности и соответствие созданному образу. Именно поэтому особенно важно сохранить этот букет в первый день свадьбы. Но что с ним делать, когда стихнут аплодисменты и поздравления гостей? В предсвадебной суматохе у невест не остается времени подумать, как хранить свадебный букет, чтобы трепетно подобранные цветы стали для нее сокровенным личным воспоминанием.

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На долгую память





По традиции свадьба заканчивается тем, что невеста бросает композицию из цветов, которую она держала в руках на протяжении всей свадьбы, в толпу незамужних подруг и гостей. Однако для таких случаев часто собирают идентичный вариант, а настоящий букет остается в семье на долгие годы.

Наши современницы не всегда придерживаются традиций, считая их пережитком, следуя учениям фэншуй либо просто не желая видеть, как увядают цветы. Тем, кто решил хранить свадебный букет, необходимо ознакомиться с несколькими способами и выбрать более подходящий.

В интерьерах домов некоторых семей можно увидеть красивую стеклянную емкость, в которой находится букет, законсервированный специальным способом. Для этого подбирают цветы с плотными листьями. Одну часть глицерина добавляют в две части горячей воды. Стебли предварительно расщепляют и помещают в раствор на 2−2,5 недели. Каждый день стебли подрезают на 1 сантиметр. Смесь освежают через неделю. Цветы полностью пропитываются раствором и становятся глянцевыми. Композицию окунают в консервант и сохраняют как памятную декорацию.

Воспоминания в кругу семьи





Естественно, хранить свадебный букет в первозданном виде невозможно. Конечно, его можно поместить в вазу, но засохшие цветы со временем будут смотреться грустно. Отличный вариант — правильно засушить каждый листик и цветок, а потом сформировать панно или картину, наклеив фрагменты на ткань либо бумагу.

Можно высушенные лепестки насыпать в холщовый мешочек, а в день бракосочетания уже ваших детей осыпать их. Настоящим украшением любого дома станет декоративная свеча, изготовленная из высохших фрагментов композиции новобрачной. Зажигать такой талисман можно по семейным праздникам.

Гербарий





Существует много технологий, которые помогают хранить свадебный букет. Распространенным методом считается засушивание. Если выполнить все действия правильно, то ваш букет сохранит форму, цвет и запахи.

Когда предполагается создание объемного панно из роз, каждый листик и цветок лучше полностью высушить, повесив вниз головками. Цветы помещают в толстые книги, переложив их салфетками.

Нежные соцветия надолго сохранят свою первозданную красоту, если засыпать их в контейнере манной крупой либо песком на целый месяц. Можно использовать влагопоглощающие гранулы силикагеля. Затем каждый компонент покрывают слоем лака для волос. Оригинальность и неповторимость композиции придадут блестки в лаке.

Иногда, выполнив все требования технологии, как хранить свадебный букет, сберечь его в прежнем виде или форме не удается. Не стоит расстраиваться в таком случае. Ваш букет будет запечатлен на фото или видео. В любое время можно предаться светлым воспоминаниям об этом ярком и памятном дне.

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