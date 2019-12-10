«Все из-за незнания анатомии». Почему нам всем стоит оставить в покое чужую девственность

Источник материала: Tut.by

После того, как в Сети появились фотографии брошюр под названием «10 причин сохранить девственность до брака», разгорелся пусть локальный, но скандал. Пользователи пишут, что видели эти раздатки в школах и поликлиниках и не хотят, чтобы их дети читали «эту чушь». Претензии вызвало не только содержание пунктов, но и то, что консультировать несовершеннолетних о половом и репродуктивном здоровье взялся культуролог (это специализация автора брошюры). Наш колумнист Наста Захаревич также захотела поделиться своим мнением.

Ох, этот сладкий вкус очарования традициями! Но, знаете, это та разновидность сладости, которую чувствуешь, если объешься сгущенки и потом полночи мучаешься от несварения.

За красивыми традициями часто прячется отсутствие личной свободы, отсутствие права на собственные желания и необходимость жить в соответствии с чужими представлениями о прекрасном. Спасибо, как говорится, не надо, нас и здесь неплохо кормят.

Но вот общественное благотворительное объединение «Центр поддержки семьи и материнства «Матуля» явно считает иначе. Организация давно известна тем, что пытается сократить количество абортов в Беларуси самыми разными способами, многие из которых вызывают вопросы.

Новая волна популярности пришла к организации несколько дней назад, когда в соцсетях появились фотографии буклета «10 причин сохранить девственность до брака».













Возврат к славным традициям прошлого, когда трава была зеленее, небо — выше, а люди — благороднее и добрее, многим пришелся не по вкусу. Оно и неудивительно: буклет наполнен отсылками к религии как к истине в последней инстанции, пестрит псевдостатистическими байками и призывает относиться к мужчине, как к охотнику. Тот факт, что охотники, вообще-то, охотятся, чтобы убивать своих жертв, как-то прошел мимо Вероники Сердюк, составительницы этого буклета.

Впрочем, идея о том, что сексуальная совместимость — это, вообще-то, важная для большинства браков вещь, и что лучше бы это выяснять заранее, тоже осталась незамеченной. В той картине мира, которую она описывает, сексом занимаются явно не для удовольствия. Это не способ приятно провести время и получить эмоциональную и физическую разрядку, а предмет манипуляции (сексом нельзя заниматься до брака, а то мужчина так и не женится), приз для мужчины, который победил свою похоть (только зачем ему тогда секс?), а заодно и способ для женщины угробить собственное здоровье (но если всю жизнь заниматься сексом с одним мужчиной, и начать только после заключения брака, то со здоровьем все будет в порядке).



Фото: unsplash.com

А сохранять девственность, оказывается, надо, потому что «если муж будет вашим первым мужчиной, он на протяжении долгих и счастливых лет брака сможет обвинить вас во всем — от плохой хозяйки до глупышки. И только в одном не сможет. Это уже кое-что! Можно будет пронести чувство собственного достоинства с гордо поднятой головой».

В общем, как-то так вышло, что создательница буклета описала не счастливый брак, а какой-то триллер. Это прям достойно экранизации: муж перечисляет все, что жена делает не так, он кричит все громче и громче, она постепенно опускает голову и буквально вжимает ее в плечи, он подходит все ближе и размахивает руками все интенсивнее, кажется, вот-вот он ее ударит, но тут она резко поднимает голову, улыбается и говорит: «Зато я была девственницей!».

И стоит, гордая и с чувством собственного достоинства. Муж переминается с ноги на ногу, говорит: «Да, и правда ведь…» В финальных титрах обязательно должен быть указан номер горячей линии для женщин, пострадавших от домашнего насилия.

Я правда не понимаю, откуда эта жуткая зацикленность на маленьком кусочке слизистой оболочки в вагине! Никто же не заламывает руки и не устраивает драму из-за вырезанных аденоидов или укороченной уздечки под языком. Но как только речь заходит о гимене — все резко меняется. В некоторых культурах после первой брачной ночи старшие члены семьи проверяют, осталась ли на простыне кровь — результат повреждения гимена. Что происходит, если простынь оказалась чистой, напрямую зависит от того, насколько бесправное положение у женщин в этом обществе, но диапазон огромный — от изгнания из новой семьи до убийства.

И все это из-за религиозных верований, недостатка знаний в области анатомии и отношения к женщине как к собственности, которая по ряду причин может оказаться испорченной.

Кстати, об анатомии. Гимен, который еще называют девственной плевой, хотя правильнее было бы говорить «корона», бывает очень разной формы, может травмироваться по разным причинам, не связанным с сексом, а может и не надрываться во время первого вагинального секса. У некоторых он вообще отсутствует изначально.

А в тех обществах, где отсутствие крови на простыне после первой брачной ночи — это катастрофа для женщин, они все равно занимаются сексом до брака. Просто вагина не участвует в этом процессе.

И если уж говорить о высокой морали, ведь к ней так любят апеллировать ценители девственности, то отсутствие в стране адекватной программы секспросвета для детей и подростков и наличие вот таких брошюр — это совершенно аморально. Снова и снова девочкам рассказывают, что секс — это что-то, с помощью чего они должны манипулировать, что отсутствие вагинального секса с другим человеком — это способ ценить свою душу и свое тело, и девственность — это подарок будущему мужу.



Фото: unsplash.com

Снова секс привязывается к браку, а вопрос безопасности оговаривается только в контексте брака и несменяемости партнеров на протяжении жизни. То есть секс очень опасен, но только тогда, когда он не в браке, ведь обручальное кольцо на пальце автоматически бережет от ЗППП, нежелательных беременностей и сексуального насилия. Всего этого в браке не бывает, а вне брака — сплошь и рядом, только успевай уворачиваться.

Ну, а то, что женщина может получать от секса удовольствие, не рассматривается Вероникой Сердюк в принципе. Секс — это многофункциональный инструмент по удержанию мужчины и необходимый для размножения. У него очень важные функции, и ту нет места сантиментам, то есть женскому оргазму. Ведь если бы создательница буклета помнила о том, что сексом многие занимаются для удовольствия, в ее тексте очень уместно смотрелся бы совет пользоваться секс-игрушками или мастурбировать без дополнительных приспособлений. Но это, посмею предположить, тоже грех и против воли творца.

Вот кажется порой, что живешь в прогрессивное время и в прогрессивной стране, где у большинства людей есть доступ к интернету и возможность оперативно проверять статистику на достоверность. Кажется, что рассказы о священности девственной короны (во всяком случае, в Беларуси) остались далеко в прошлом, когда замужество было для женщины единственным способом выжить. Но нет, мифы средневековья пробиваются и в нашу повседневность, отбирая по чуть-чуть уверенность в себе и способность распоряжаться собственным телом. Но нынешние подростки привыкли все гуглить и перепроверять информацию. И провести их будет все сложнее.

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