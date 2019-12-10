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Самый дорогой компьютер Apple будет продаваться по цене квартиры в Минске

10.12.2019 20:55 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В июне компания Apple представила новое поколение компьютеров Mac Pro. Уже тогда стало известно: устройство не из дешевых. Впрочем, финальная цена зависит от конкретной конфигурации. Ресурс The Verge узнал, сколько придется выложить за самую дорогую из них.


По информации издания, топовая конфигурация Mac Pro обойдется в 52 599 долларов. Такой компьютер оснащается 28-ядерным процессором Intel, 1,5 ТБ оперативной памяти, 4 ТБ встроенного хранилища на SSD-накопителе, а также двумя видеокартами AMD Radeon Pro Vega II Duo.

Впрочем, компания советуют прикупить монитор Pro Display XDR за дополнительные 6 тысяч долларов. А если учесть, что таких мониторов можно купить несколько и все они будут работать вместе, то общая цена такого набора (дисплеи + Mac Pro) перевалит уже за 100 тысяч долларов.

Но стартовые конфигурации Mac Pro стоят намного дешевле. Самую доступную получится приобрести за 5999 долларов.

Напомним: на презентации Apple заявляла, что такой компьютер способен проигрывать сразу три стрима в разрешении 8K или 12 стримов в 4K-разрешении. Или одновременно рендерить три потока 8К-видео в Final Cut при разрешении в 100 миллионов пикселей.

Смотрите, сколько у нас стоят популярные ноутбуки Apple:

 
 
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На презентации Apple заявляла, что такой компьютер способен проигрывать сразу три стрима в разрешении 8K или 12 стримов в 4K-разрешении. Или одновременно рендерить три...
 
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