Самый дорогой компьютер Apple будет продаваться по цене квартиры в Минске

Источник материала: Tut.by

В июне компания Apple представила новое поколение компьютеров Mac Pro. Уже тогда стало известно: устройство не из дешевых. Впрочем, финальная цена зависит от конкретной конфигурации. Ресурс The Verge узнал , сколько придется выложить за самую дорогую из них.





По информации издания, топовая конфигурация Mac Pro обойдется в 52 599 долларов. Такой компьютер оснащается 28-ядерным процессором Intel, 1,5 ТБ оперативной памяти, 4 ТБ встроенного хранилища на SSD-накопителе, а также двумя видеокартами AMD Radeon Pro Vega II Duo.

Впрочем, компания советуют прикупить монитор Pro Display XDR за дополнительные 6 тысяч долларов. А если учесть, что таких мониторов можно купить несколько и все они будут работать вместе, то общая цена такого набора (дисплеи + Mac Pro) перевалит уже за 100 тысяч долларов.

Но стартовые конфигурации Mac Pro стоят намного дешевле. Самую доступную получится приобрести за 5999 долларов.

Напомним: на презентации Apple заявляла, что такой компьютер способен проигрывать сразу три стрима в разрешении 8K или 12 стримов в 4K-разрешении. Или одновременно рендерить три потока 8К-видео в Final Cut при разрешении в 100 миллионов пикселей.

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