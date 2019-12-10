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Памятка для выезжающих в зарубежные страны

11.12.2019 10:46 — Разное | Навiны Камянеччыны  
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Источник материала: Навiны Камянеччыны

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Зима – это время веселых новогодних праздников, связанных с многочисленными культурно-массовыми мероприятиями и поездками за рубеж. Многие граждане Республики Беларусь стремятся в зимние холода поймать кусочек лета, выезжая в теплые страны.

Эпидемиологическая ситуация в мире по ряду инфекционных болезней по-прежнему остается нестабильной, сохраняется риск заражения инфекционными заболеваниями при выезде за рубеж.

В текущем году регистрировались случаи лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго, чумы – в Китае, лихорадки Зика – в странах Южноамериканского континента, инфекции, вызванной коронавирусом Ближневосточного респираторного синдрома (БВРС- КоВ) – в Саудовской Аравии, ранее – в Катаре, Объединенных Арабских Эмиратах. Традиционно неблагополучными по холере

являются страны Южной и Юго-Восточной Азии (в т.ч. Индия, Йемене), Африки (в т.ч. Замбия, Зимбабве, Кения, Мозамбик, Сомали, Танзания, Уганда, Ангола, Демократическая Республика Конго, Судан и др.), о. Гаити, Доминиканская Республика. Эндемичными по заболеваемости паралитическим полиомиелитом, вызванным диким полиовирусом, остаются три страны – Афганистан, Пакистан и Нигерия. В Европейском регионе сохраняется эпидемическое неблагополучие по кори.

При посещении зарубежных стран, в т.ч. с теплым климатом, часть из которых является объектами популярных туристических маршрутов (Индия, Тайланд, Египет, Вьетнам и др.), возрастает риск заражения вирусным гепатитом А, острыми кишечными инфекциями, геморрагическими лихорадками, передающимися через укусы насекомых. Не исключен завоз из жарких стран малярии и ряда паразитарных заболеваний (амебиаза, филляриоза,  кожного лейшманиоза и др.).

Ежегодно в Республике Беларусь регистрируются единичные завозные случаи лихорадки денге, лихорадки Западного Нила, малярии, кори, вирусного гепатита А.

Несмотря на то что ВОЗ не рекомендует вводить какие-либо ограничения на поездки или торговлю в указанные страны, путешественникам необходимо соблюдать определенные правила во время пребывания за рубежом, чтобы избежать заражения и сделать свой отпуск безопасным и незабываемым.

Подготовка к путешествию или командировке

Вы запланировали путешествие, определили дату отъезда и срок пребывания в стране?

Перед путешествием целесообразно уточнить сведения о заболеваниях, характерных для страны пребывания, а также мерах их профилактики. Указанную информацию можно получить в

туроператорских или турагентских организациях при покупке путевки, а также на интернет-сайтах Министерства здравоохранения Республики Беларусь, территориальных органов и учреждений, осуществляющих государственный санитарный надзор.

Заранее до отъезда обратитесь к врачу в поликлинике по месту жительства для

  • получения медицинских рекомендаций по пребыванию за рубежом;
  • проведения необходимых профилактических прививок.

Необходимо взять с собой аптечку, которая поможет Вам при недомоганиях, обострении хронических заболеваний.

Рекомендации по вакцинации

Граждане Республики Беларусь должны быть привиты против инфекционных заболеваний в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок.

Целесообразно уточнить прививочный статус против кори и сделать профилактическую прививку перед выездом в другие страны, если Вы не болели корью и у Вас отсутствуют данные о прививках против кори или имеются сведения только об одной прививке (у лиц в возрасте старше 6 лет).

При выезде в страны, неблагополучные по желтой лихорадке (страны Африки и Южной Америки), необходимо сделать профилактическую прививку и получить международное свидетельство о вакцинации против желтой лихорадки. Необходимо помнить, что иммунизироваться нужно не позже, чем за 10 дней до даты предполагаемого путешествия.

Для путешествия в страны Африки и Юго-Восточной Азии целесообразны прививки против вирусных гепатитов А и В.

Паломникам в Мекку рекомендована вакцинация против менингококкового менингита, полиомиелита. Необходимо заблаговременно уточнить в туристической фирме или посольстве требования, предъявляемые конкретной страной к вакцинации путешественников.

Выезжая в страны, неблагополучные по малярии, Вам необходимо получить рекомендации у своего врача о профилактических противомалярийных лекарственных препаратах и способах их применения.

Советы во время путешествия

Для предупреждения заражения лицам, выезжающим в страны, неблагополучные по инфекционным заболеваниям, следует соблюдать меры личной профилактики во время своего пребывания за рубежом.

• Соблюдайте правила личной гигиены. Мойте руки (обязательно перед едой и приготовлением пищи, после посещения туалета), используйте антисептик для рук, гигиенические салфетки.

• Употребляйте для питья только бутилированную воду промышленного производства либо кипяченую. Не охлаждайте напитки с помощью льда — его происхождение не всегда известно!

• Употребляйте в пищу продукты, в качестве которых вы не сомневаетесь. Избегайте случайных объектов общественного питания, питания с лотков, никогда не пробуйте и не приобретайте еду с рук на рынках и у случайных торговцев.

• Рыбу и другие продукты моря употребляйте только достаточно термически обработанными.

• Во время отдыха будьте особенно осторожны при контакте с животными. В случае укуса, оцарапывания, ослюнения животным, тщательно промойте эту часть тела водой с мылом, при наличии раны -после промывания с мылом обработайте рану перекисью водорода, края раны — спиртосодержащим антисептиком, наложите стерильную повязку и немедленно обратитесь к врачу для решения вопроса о проведении прививок против бешенства.

• В странах неблагополучных по заболеваемости гриппом птиц избегайте контакта с домашней и дикой птицей, в том числе на рынках и местах массового скопления птицы на открытых водоемах.

• Во время пребывания в странах, неблагополучных по малярии, лихорадке денге, лихорадке Зика, желтой лихорадке избегайте контакта с насекомыми, применяйте различные репелленты, электрофумигаторы. Целесообразно использовать в помещениях противомоскитные сетки, защитные пологи.

• В Саудовской Аравии и других странах Ближнего Востока исключите контакт с одногорбыми верблюдами и употребление в пищу продуктов, получаемых от верблюдов, а также контакт с людьми с симптомами заболевания (повышение температуры тела, кашель, озноб и др.).

• Если Вы перенесли инфекционное заболевание во время пребывания в какой-либо зарубежной стране, обязательно возьмите у лечащего врача выписку из Вашей истории болезни или подробное описание заболевания с проведенным лечением.

• При любом ухудшении состояния здоровья, повышении температуры в течение 21 дня после возвращении из зарубежных стран, немедленно вызовите врача и сообщите ему о факте пребывания за рубежом.

Помните о наших советах и будьте здоровы!

 
 
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