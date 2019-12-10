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Король Швеции вручил Нобелевские премии. Кому – и как это было

11.12.2019 10:46 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Вчера, 10 декабря, в Стокгольме и Осло прошли церемонии вручения Нобелевских премий. В фотографиях агентства Reuters показываем и рассказываем – кому вручали медали и дипломы, и как это было феерично красиво. 

Лауреатами премии Государственного банка Швеции по экономике памяти Альфреда Нобеля стали индийско-американский исследователь Абхиджит Банерджи, француженка Эстер Дюфло и американец Майкл Кремер «за экспериментальный подход к снижению глобального уровня бедности». 


 

Лауреатами Нобелевской премии по физиологии и медицине стали американцы Уильям Кэлин и Грегг Семенца, а также британец сэр Питер Рэтклифф за открытие механизма чувствительности клеток к кислороду и их адаптации к его недостатку.

Премия в области физики была присуждена канадцу Джеймсу Пиблзу за «теоретические открытия в физической космологии», швейцарцам Мишелю Майору и Дидье Кело «за открытие экзопланеты на орбите вокруг солнцеподобной звезды».

Нобелевскую премию 2019 года в области химии получили американец Джон Гудинаф, британец Стэнли Уиттингем и японец Акира Ёсино «за разработку литий-ионной батареи». 

Сразу две Нобелевские премии по литературе вручили в этом году – за 2018 и 2019 года. Нобелевская премия в области литературы 2018 года присуждена польской писательнице и поэтессе Ольге Токарчук «за воображение повествователя, которое с энциклопедической страстью представляет пересечение границ как форму жизни».

Австрийский драматург Петер Хандке получил премию 2019 года за «влиятельную работу, в которой с лингвистической изобретательностью он исследовал периферию и специфику человеческого опыта». 

В Осло премьер-министру Эфиопии Абию Ахмеду Али вручили Нобелевскую премию мира «за его усилия по достижению мира и международного сотрудничества», а также урегулированию конфликта с Эритреей. Ахмед Али — первый в истории представитель Эфиопии, ставший Нобелевским лауреатом.



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Вчера, 10 декабря, в Стокгольме и Осло прошли церемонии вручения Нобелевских премий. В фотографиях агентства Reuters показываем и рассказываем – кому вручали медали и...
 
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