Король Швеции вручил Нобелевские премии. Кому – и как это было

Источник материала: KYKY

Вчера, 10 декабря, в Стокгольме и Осло прошли церемонии вручения Нобелевских премий. В фотографиях агентства Reuters показываем и рассказываем – кому вручали медали и дипломы, и как это было феерично красиво.

Лауреатами премии Государственного банка Швеции по экономике памяти Альфреда Нобеля стали индийско-американский исследователь Абхиджит Банерджи, француженка Эстер Дюфло и американец Майкл Кремер «за экспериментальный подход к снижению глобального уровня бедности».





Лауреатами Нобелевской премии по физиологии и медицине стали американцы Уильям Кэлин и Грегг Семенца, а также британец сэр Питер Рэтклифф за открытие механизма чувствительности клеток к кислороду и их адаптации к его недостатку.

Премия в области физики была присуждена канадцу Джеймсу Пиблзу за «теоретические открытия в физической космологии», швейцарцам Мишелю Майору и Дидье Кело «за открытие экзопланеты на орбите вокруг солнцеподобной звезды».



Нобелевскую премию 2019 года в области химии получили американец Джон Гудинаф, британец Стэнли Уиттингем и японец Акира Ёсино «за разработку литий-ионной батареи».

Сразу две Нобелевские премии по литературе вручили в этом году – за 2018 и 2019 года. Нобелевская премия в области литературы 2018 года присуждена польской писательнице и поэтессе Ольге Токарчук «за воображение повествователя, которое с энциклопедической страстью представляет пересечение границ как форму жизни».



Австрийский драматург Петер Хандке получил премию 2019 года за «влиятельную работу, в которой с лингвистической изобретательностью он исследовал периферию и специфику человеческого опыта».

В Осло премьер-министру Эфиопии Абию Ахмеду Али вручили Нобелевскую премию мира «за его усилия по достижению мира и международного сотрудничества», а также урегулированию конфликта с Эритреей. Ахмед Али — первый в истории представитель Эфиопии, ставший Нобелевским лауреатом.