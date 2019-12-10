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В Пинске легковушка сбила девушку на переходе
11.12.2019 — Разное | Пинский Вестник
Источник материала: Пинский Вестник>
В Пинске в дорожно-транспортном происшествии пострадала 16-летняя девушка.
Авария произошла 9 декабря около 18.55. По предварительной информации, автомобилем "Фольксваген Шаран" управлял 41-летний мужчина. На улице Первомайской он сбил девушку, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП несовершеннолетняя получила телесные повреждения, с которыми ее госпитализировали в травматологическое отделение.
По факту ДТП проводится проверка.
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В Пинске в дорожно-транспортном происшествии пострадала 16-летняя девушка. Авария произошла 9 декабря около 18.55. По предварительной информации,...
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