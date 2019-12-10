Жуткое видео с туристическим автобусом на краю обрыва сняли на Филиппинах. А вы бы прокатились?

Источник материала: Tut.by

Жуткое видео с туристическим автобусом, проезжающим по горной дороге в сантиметрах от края обрыва, сняли на Филиппинах. Маршрут проходит на высоте 2400 метров через гору Пулаг, одну из самых высоких точек страны. Водители проезжают этот участок с предельной осторожностью. Только посмотрите, как это выглядит со стороны!