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Жуткое видео с туристическим автобусом на краю обрыва сняли на Филиппинах. А вы бы прокатились?
Источник материала: Tut.by
Жуткое видео с туристическим автобусом, проезжающим по горной дороге в сантиметрах от края обрыва, сняли на Филиппинах. Маршрут проходит на высоте 2400 метров через гору Пулаг, одну из самых высоких точек страны. Водители проезжают этот участок с предельной осторожностью. Только посмотрите, как это выглядит со стороны!
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Участок слишком узкий для того, чтобы построить обычную дорогу.
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