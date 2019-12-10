Дорога длиной в восемь десятилетий

Источник материала: Пинский Вестник





4 декабря 1939 года был подписан Указ Президиума Верховного Совета СССР об образовании Брестской области.

Это праздничная дата для всех, кого судьба связала с Брестчиной. В ней отражается непростой путь, который прошли многие поколения жителей области и оставили в ее истории свой след.

Юбилей дает возможность оглянуться в прошлое и поблагодарить людей, которые стояли у истоков образования области; сказать спасибо труженикам современной Брестчины, которые из года в год делают регион материально и духовно богаче.

Никогда не забудется военное лихолетье, которое оставило суровый след на берестейской земле. О жертвах войны и героизме жителей области всегда будут напоминать мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой», обелиски и памятники погибшим воинам и расстрелянным мирным жителям.

За участие в Великой Отечественной войне свыше 55 тысяч уроженцев Брестчины награждены орденами и медалями, 14 человек удостоены звания Героя Советского Союза.

Область достойно прошла тяжелейшие испытания. Война, восстановление разрушенного народного хозяйства, ломка политической и экономической систем, и, наконец - обретение страной независимости, давшее старт новым трудовым успехам и достижениям.

Сельское хозяйство

Брестчина всегда была аграрной. Еще в советские времена при скромном плодородии (30-31 балл) область была продовольственным донором республики и не раз выходила победителем Всесоюзного социалистического соревнования. Благодаря самоотверженному труду колхозников, рабочих совхозов за семь лет удалось восстановить сельское хозяйство после нанесенного войной урона.

Успехи тружеников сельского хозяйства области высоко оценили на государственном уровне. Более 2000 передовиков колхозного и совхозного производства были награждены орденами и медалями, 25 человек удостоены звания «Герой Социалистического труда».

В июле 1967 года за успехи, достигнутые в развитии народного хозяйства, область удостоилась ордена Ленина.

В советское время была создана мощная база для ее дальнейшего развития, накоплен огромный опыт хозяйствования на земле. Перенимать его на Брестчину ехали делегации со всех уголков страны. Слава о достижениях передовых хозяйств гремела далеко за пределами Беларуси.

В семидесятых годах орденоносными стали 6 колхозов - «Оснежицкий» Пинского района, «Советская Белоруссия» Каменецкого, «Октябрь» Ляховичского, «Советский пограничник» Брестского и «Заря коммунизма» Ивановского районов.

В галерее Славы аграриев Брестской области – дважды Герои Социалистического труда Владимир Антонович Ралько и Владимир Леонтьевич Бедуля, 48 Героев Социалистического труда.

Сегодня крепкие аграрные традиции достойно продолжают трудовые коллективы предприятий и хозяйств: «Птицефабрика «Дружба», «Беловежский», «Остромечево», «Парохонское», «Федорский», «Агро-Колядичи» и ряд других.

Промышленность

Флагманом и своеобразным брендом Брестчины в стране и за рубежом стала пищевая промышленность.

Сегодня достойно представляют область на внутреннем и международных рынках знаменитые торговые марки региона.

«Савушкин продукт» является ведущим экспортером товаров из цельного молока на рынки Таможенного союза, ЕС, Центральной Азии, Ближнего Востока, Китая.

«Санта-Бремор» обеспечивает около 70% белорусского экспорта рыбных изделий.

В этой линейке – Брестский и Берёзовский мясокомбинаты, Кобринский маслосырзавод, Пружанский, Ляховичский молочные заводы и другие.

За восемь десятилетий пищевая промышленность области пришла к созданию мощных современных производств. И если раньше в смену перерабатывали по 120 тонн молока, то сегодня в сутки всего перерабатывается более 4 тыс. тонн.

Достойно продолжают заложенные десятилетиями назад традиции Пинский мясокомбинат, «Белсолод», «Белалко», Лунинецкий молочный завод, «Инко-Фуд», «Жабинковский сахарный завод», «Бонше».

Двигателем технологического прогресса для области была и остается машиностроительная отрасль.

Особенно динамичное развитие машиностроение, металлообработка и приборостроение получили в 70-80 годы, когда на предприятиях производилось половина выпускаемых в республике агрегатных станков и технологического оборудования для литейного производства, 40 % электродвигателей, треть автоматических линий, 65 % кузнечно-прессового оборудования.

За шесть десятилетий активного развития отрасли произошло много изменений среди ее лидеров, в том числе и по объективным причинам. Но в свое время находились на пике технологичности для своего времени и были известны на весь Союз:

Брестский электромеханический завод, освоивший производство сложных изделий вычислительной техники.

Брестский электроламповый завод, поставлявший свою продукцию более чем в 50 стран мира.

Завод автоматических линий в Барановичах, каждое изделие которого было уникальным.

Завод «Брестгазоаппарат», чья продукция экспонировалась на ВДНХ, а географией поставок являлась вся страна. Предприятие и сегодня продолжает высоко держать планку качества, их бренд «Гефест» известен далеко за пределами нашей страны.

Еще одним флагманом машиностроения является Барановичский станкостроительный завод «Атлант», выпускающий широкую линейку востребованной продукции.

В современной истории лучшие традиции отрасли достойно представляют предприятия «Торгмаш», «СтиМ», «Компо». «ТермоБрест» и другие.

Флагманом горнодобывающей промышленности страны на протяжении многих лет является предприятие «Гранит», которое ежегодно выпускает порядка 15 млн кубов нерудных стройматериалов.

На протяжении всей истории области важным сектором экономики была легкая промышленность.

С начала работы крупнейшего в республике комбината верхнего трикотажа в Пинске началась биография современного предприятия «Полесье», который уже более полувека держит марку ассортимента и качества.

В шестидесятые годы началась биография Барановичского хлопчатобумажного комбината, который впоследствии стал гигантом лёгкой промышленности республики. Сегодня – это крупнейший производитель текстильной продукции в Европе и странах СНГ под брендом «Блакит».

На весь Союз заявил о себе Брестский чулочный комбинат. Согласно статистике, каждый 8-й житель страны покупал его изделия. Предприятие и сейчас успешно развивается, производя качественную и конкурентоспособную продукцию.

В настоящее время статус области с современной легкой промышленностью поддерживает и малый бизнес. Производством одежды занимаются более 300 малых и средних организаций. Продукция пользуется заслуженным спросом далеко за пределами страны, благодаря чему за Брестчиной закрепилось название швейной столицы.

На смену советским швейным фабрикам пришли фирмы «Нелва», «Бурвин», «Папилио», «Соло-Пинск», «Панда», которые показывают пример современной организации бизнеса – от разработки, производства до сбыта.

Большой вклад в социально-экономическое развитие области вносит деревообрабатывающая и мебельная промышленность.

В ней работают сегодня как крупные производственные объединения, так и множество небольших кампаний. Безусловными лидерами по объемам являются ведущие деревообрабатывающие кампании в стране - «Пинскдрев», многоотраслевой холдинг, имеющий более 30 организаций, и «Ивацевичдрев».

Серьезную долю рынка сумели занять группа предприятий «Лагуна», предприятия СЭЗ «Брест» «БРВ-Брест», «Инволюкс», «Анрэкс».

За десятилетия не изменилась и является по-прежнему важной для всего народно-хозяйственного комплекса роль энергетики. Сегодня она занимает около 11% в промышленном производстве области, и в первую очередь, за счет Березовской ГРЭС.

За последние годы структура промышленности области претерпела серьезные перемены.

Изменились условия хозяйствования. Не всем оказался по силам выход на новые рынки. Как результат, на Брестчине стали рождаться новые производства и даже отрасли.

Во многом этому способствовали прогрессивные организационные формы, такие как Свободная экономическая зона. И первой в стране создала СЭЗ именно Брестчина.

Сегодня сложно преувеличить значение СЭЗ «Брест» для экономики области. На ее долю приходится более 20% промышленного производства региона. И в дальнейшем развитии потенциала СЭЗ видится серьезный импульс для создания новых конкурентоспособных производств и вложения инвестиций.

Появились современные наукоемкие производства - предприятие «Альтернатива» по производству систем кондиционирования и микроклимата, «Камсил» - предприятие по производству пластин из кремния и другие.

По праву завоевало прочное место на современной экономической карте области производство детских игрушек «Полесье». Продукция предприятия известна далеко за пределами страны. Кампания активно развивается и держит высокую планку качества.

Перспективной для области является деятельность Брестского научно-технологического парка. Это пример взаимодействия ВУЗов города с промышленным инновационным сектором экономики. В дальнейшем технопарк рассматривается как точка роста промышленного производства и IT-технологий.

Строительство

Промышленные и социальные объекты, жилье – это основной материальный фундамент жизни нашего общества.

Именно на строителей легла основная ноша с момента образования области, когда Брестчина включилась в грандиозную работу по возведению сельскохозяйственных объектов, промышленных предприятий, жилья.

Области пришлось во многом догонять восточные и северные регионы страны, где индустриализация и строительство инфраструктуры началось на десятилетие раньше.

Только начавшуюся масштабную работу прервала война. Она принесла значительные разрушения. К послевоенному возрождению области присоединились строители из Москвы, Минска и других регионов Советского Союза.

Основная нагрузка в первые послевоенные десятилетия легла на Стройтресты восьмой, второй и двадцать пятый. Усилиями трудовых коллективов этих строительных организаций были построены тысячи объектов промышленного, коммунального, социально-бытового назначения и жилья.

Брестчина единственная в республике сохранила систему Облсельстроя. Почти за 60 лет строители этой организации возвели огромное количество объектов самого разного назначения, в том числе молоко и мясоперерабатывающие заводы области, крупные животноводческие комплексы, промышленные предприятия.

Брестсельстрой и сегодня является самым крупным в республике с более чем 5 тысячами работников, стабильно развивается и выполняет весь спектр строительных услуг.

В 2010 году Брестчина впервые в истории превзошла свой лучший показатель советских времен - было построено 1 млн 100 тысяч кв метров жилья.

Ведущими строительными организациями области в этом направлении являются “Брестжилстрой” и “Полесьежилстрой”.





Социальная сфера

Благодаря комплексному подходу и современным технологиям, постоянному переоснащению учреждений здравоохранения удалось сберечь здоровье и жизни многим жителям региона. Область сохраняет самый высокий уровень рождаемости среди регионов страны.

Структура и территориальная расположенность организаций здравоохранения позволяет обеспечить в минимальные сроки оказание всех видов помощи людям в любом уголке региона.

Сегодня лучшие традиции здравоохранения продолжают областной онкологический диспансер, областная больница, областной родильный дом, Барановичская центральная городская больница.

Важным приоритетом социальной политики области является доступность и качество образования на всех уровнях. Для достижения этой цели в области есть все необходимое - развитая сеть учреждений образования, современное материальное оснащение, подготовленные педагогические кадры.

Достояние современного образования – ВУЗы области, Брестские колледжи сферы обслуживания и связи. Кобринский политехнический, Барановичский профессионально-технический колледж сферы обслуживания, Гимназии №1 г.Брест, №1 г.Барановичи, №3 им.Коржа г.Пинска, областной Лицей им.Пушкина, Лопатинская средняя школа Пинского района.

Область уверенно подтверждает статус спортивного региона страны. Развитая инфраструктура, уникальные объекты позволяют развивать спорт высших достижений и вовлекать в занятия физической культурой и спортом сотни тысяч жителей области. У нас есть достойные ориентиры – олимпийские чемпионы Сергей Макаренко, Леонид Тараненко, Юлия Нестеренко, Сергей Мартынов.

Спортивным брендом Брестчины по праву является гандбольный клуб имени Мешкова, 11-кратный чемпион Республики Беларусь, 10-кратный обладатель Кубка Республики Беларусь по гандболу, постоянный участник Лиги чемпионов.

Замечательным подарком к 1000-летию города, к юбилею области и поводом для гордости футбольных болельщиков стал чемпионский титул «Динамо Брест», который команда получила впервые в своей истории.

Брестчина всегда отличалась бережным отношением к своему культурному наследию. Память о знаменитых земляках, восстановление объектов историко-культурного значения - эти приоритеты будут поддерживаться и впредь. Здесь живут не только трудолюбивые, но и талантливые, творческие люди, которые высоко держат культурную планку не только на своей земле, но и далеко за ее пределами.





Брестчина сегодня

Брестская область по праву является одним из динамично развивающихся регионов республики.

На долю области приходится около 9,5% валового внутреннего продукта республики, без малого 11% промышленного производства, почти 20% валовой продукции сельского хозяйства и четверть республиканского объема экспорта сельхозпродукции.

За истекший период текущей пятилетки объем валового регионального продукта области вырос более чем на 8%. Это второй результат среди регионов республики и значительно выше показателя роста ВВП по стране.

Область является лидером по объемам сельхозпроизводства в республике. Причем уже на протяжении нескольких лет темпы роста сельхозпроизводства опережают показатели всех остальных областей.

За достижение высоких показателей эффективности отрасли сельского хозяйства по итогам работы за 2014, 2016 и 2017 годы область была признана победителем республиканского соревнования.

В феврале 2018 года Распоряжением Главы государства объявлена Благодарность Президента труженикам агропромышленного комплекса Брестской области за значительный вклад в развитие сельскохозяйственной отрасли, достижение высоких производственных показателей.

Область лидирует в республике по темпам роста производства молока. За последние 5 лет ежегодные темпы роста превышают 5%. В текущем году производство молока по области превысит 1700 тысяч тонн – это больше, чем произведут Гомельская и Могилевская вместе взятые.

В текущем году область единственная среди всех остальных впервые в истории Республики Беларусь превысит 6-тысячный рубеж продуктивности коров.

Хорошие результаты и по производству мяса, особенно говядины. По объемам производства область почти сравнялась с Минщиной, а по среднесуточным приростам подошла вплотную к 700 граммам.

Впечатляют результаты работы и в отрасли растениеводства. Еще не так давно для области высокой планкой был и валовой сбор зерна в объеме 1 млн тонн. А сегодня уже определяется планка в полтора миллиона тонн и более. И она достижима, потому что в текущем году, который был одним из самых сложных по погодным условиям, производство зерна превысило 1400 тыс.тонн.

Хорошие результаты и по экспорту. Только по итогам 9-ти месяцев текущего года объем экспорта сельхозпродукции и продуктов питания области превысил суммарный показатель трех областей: Гомельской, Могилевской и Витебской.

В целом экспортные поставки товаров предприятий Брестчины с начала пятилетки выросли более чем в 1,5 раза. В среднем за год экспортируется продукции на сумму более 2 млрд. долларов. Потребителями нашей продукции сегодня являются более 100 государств мира.

Брестская область входит в тройку лидеров по объемам ввода жилья в республике. И это достижение будет сохранено в дальнейшем. При этом особое внимание будет уделяться обеспечению собственным жильем нуждающихся в улучшении жилищных условий.





Динамично развивается предпринимательство

Сегодня в области осуществляют деятельность более 10 тысяч микро- и малых организаций, около 320 – средних, а также более 34 тысяч индивидуальных предпринимателей.

Субъектами малого и среднего бизнеса формируется более трети налоговых поступлений в областной бюджет.

Дополнительным импульсом развития Брестчины стали проекты, реализованные в рамках подготовки областного центра к 1000-летнему юбилею. Введены в эксплуатацию более 20 объектов, наиболее значимые из которых – Западный обход, Кобринский путепровод, театр кукол и многие другие. Всего на подготовку города к юбилею было направлено без малого 400 млн.рублей.

Новым этапом для области станет ускоренное развитие крупных промышленных центров – городов Барановичи и Пинск, комплексные планы развития которых утверждены Правительством и находятся в активной стадии реализации.

При этом сегодня стоит задача обеспечить равномерное развитие всех территорий области и одинаково высокий уровень жизни населения независимо от места проживания.

На сегодняшний день разработаны планы действий по обеспечению устойчивого развития Дрогичинского, Ганцевичского и Малоритского районов.

Основная цель этой работы - за счет реализации инвестиционных проектов, создания новых предприятий и производств обеспечить занятость людей, новые рабочие места, и, соответственно, улучшить качество жизни населения.

Президентом страны ставится задача обеспечить поступательный рост заработной платы на основе соответствующей производительности труда.

В текущем году задание по заработной плате область выполнит. Это третье место среди областей.