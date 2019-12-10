Инфляция в Беларуси в ноябре составила 0,2%

Источник материала: Myfin

фото: Myfin.by

Продовольственные товары в Беларуси в ноябре подорожали на 0,5% к предыдущему месяцу и на 3,8% - к уровню цен декабря 2018 года.

Непродовольственные товары подешевели на 0,1% по отношению к октябрю этого года, а к декабрю прошлого года подорожали на 3,3%.

Услуги в ноябре по сравнению с октябрем 2019-го, а с декабрем 2018-го подорожали - на 0,2% и на 6% соответственно.