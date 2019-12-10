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Инфляция в Беларуси в ноябре составила 0,2%

11.12.2019 11:03 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

фото: Myfin.by

Продовольственные товары в Беларуси в ноябре подорожали на 0,5% к предыдущему месяцу и на 3,8% - к уровню цен декабря 2018 года.

Непродовольственные товары подешевели на 0,1% по отношению к октябрю этого года, а к декабрю прошлого года подорожали на 3,3%.

Услуги в ноябре по сравнению с октябрем 2019-го, а с декабрем 2018-го подорожали - на 0,2% и на 6% соответственно.

Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменение цен на отдельные товары и услуги, подверженные влиянию факторов административного и сезонного характера, составил 100,1% в ноябре по сравнению с октябрем текущего года и 103,4% - к декабрю 2018 года.

Источник: Myfin.by
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В Беларуси индекс потребительских цен на товары и услуги в ноябре к октябрю 2019 года составил 100,2%, а к декабрю 2018 года - 104,2%. Об этом сообщает Белстат.
 
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