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Инфляция в Беларуси в ноябре составила 0,2%
Источник материала: Myfin
Продовольственные товары в Беларуси в ноябре подорожали на 0,5% к предыдущему месяцу и на 3,8% - к уровню цен декабря 2018 года.
Непродовольственные товары подешевели на 0,1% по отношению к октябрю этого года, а к декабрю прошлого года подорожали на 3,3%.
Услуги в ноябре по сравнению с октябрем 2019-го, а с декабрем 2018-го подорожали - на 0,2% и на 6% соответственно.
Источник: Myfin.by
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В Беларуси индекс потребительских цен на товары и услуги в ноябре к октябрю 2019 года составил 100,2%, а к декабрю 2018 года - 104,2%. Об этом сообщает Белстат.
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