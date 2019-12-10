Источник материала: Новости Волковыска

Все мы с детства помним, что нормальная температура тела равна 36,60С, и когда красный столбик градусника достигает отметки 370С, это вызывает беспокойство. Давайте попробуем разобраться, насколько обоснованы беспокойства по поводу субфебрильной температуры тела и когда стоит остерегаться незначительного бессимптомного повышения температуры.

Для начала определиться с понятием «норма». Как правило, этот показатель является средним арифметическим измерений, определенных у большой группы здоровых людей. Это значит, что изучаемый показатель у каждого отдельно взятого человека, как правило, меньше или больше этой самой нормы, что не является признаком заболевания. Например, в одном из недавно проведенных исследований температура, измеренная у 35 448 людей без признаков инфекционных заболеваний, колебалась в пределах 35,3 0С -37,70С [1].

Если вы обнаружили у себя небольшое понижение или повышение температуры, возьмите на заметку следующее:

в 4 часа утра температура тела минимальная, а вот в 18:00 ее уровень достигает своего максимума; разница между утренней и вечерней температурой составляет около половины градуса [2];

у женщин из-за гормональных изменений может повышаться температура во второй половине менструального цикла [3];

температура повышается после физических нагрузок и после еды [4];

некоторые продукты способны изменить температуру тела почти на градус: острые блюда и приправы могут ее повысить, а хурма — понизить [5,6];

у детей повышение температуры может быть вызвано продолжительным плачем или слишком активными играми;

с возрастом температура понижается (на 0,02 0С каждые 10 лет) [1].

Когда температура требует сдачи анализов?

Этот вопрос должен определяться в каждом отдельном случае лечащим врачом. Как правило, повышенная температура (гипертермия), вызванная заболеваниями, сопровождается жалобами со стороны определенных органов и систем, что и помогает доктору установить диагноз. Но что делать, если цифры на градуснике - это единственный симптом?

При наличии у пациентов непонятной лихорадки выделяют следующие ситуации:

1) Лихорадка неясного генеза [7].

Это состояние характеризуется повышением температуры более 38,3 0С, длительностью более трех недель, при отсутствии очевидной причины, несмотря на тщательное обследование. Как правило, повышение температуры до таких цифр вызывают инфекции (в наших реалиях всегда нужно помнить о туберкулёзе и ВИЧ), аутоиммунные заболевания (каждый, кто смотрел хоть одну серию «Доктора Хауса» слышал о волчанке) или злокачественные опухоли. Еще одной причиной лихорадки неясного генеза может быть приём антибиотиков (эритромицин, пенициллин, изониазид), средств снижающих давление (каптоприл, гидрохлортиазид, нифедипин, метилдопа), препаратов, которые нормализируют сердечный ритм (прокаинамид) и др.

Для того, чтобы определиться, по какой причине повысилась температура тела, нужно обязательного обратиться к врачу, который назначит необходимые анализы и лечение. Как правило, стартовое обследование включает:

развернутый клинический (общий) анализ крови

биохимический анализ крови

общий анализ мочи

посев мочи и/или крови на стерильность

проба Манту

рентгенограмма легких или флюорография

УЗИ брюшной полости и органов малого таза

тест на ВИЧ

Изменения в этих анализах служат подсказкой, с помощью которой легче определить, какой орган или система страдает и назначить более детальные обследования.

2) Лихорадка «низких цифр» [8]

Под этим термином подразумевают повышение температуры в пределах 37,5–38,30С в течение более 2 недель. В русскоязычной литературе такое состояние называют субфебрилитет. Обследование пациента с лихорадкой низких цифр точно такое же, как и при лихорадке неясного генеза, но, как правило, в этой группе причина часто остаётся неясной. Задачей врача является исключение любого серьёзного угрожающего жизни состояния, что требует проведения дополнительных анализов. При исключении всех возможных причин ставится диагноз поведенческая гипертермия.

3) Поведенческая гипертермия [8]

Этот диагноз является одной из самых интересных причин лихорадки с невысокими цифрами. Данное состояние чаще наблюдается у девушек и молодых женщин, температура при нём регулярно или периодически повышается до 37,2–37,80С, а причина остаётся неизвестной. Это происходит на протяжении многих лет и сопровождается усталостью, недомоганием, бессонницей, головной болью и нарушениями со стороны кишечника. Поведенческая гипертермия не требует никакого лечения, кроме психотерапии (в отдельных случаях).

4) Психогенная лихорадка (термоневроз) [9]

На заре рассвета человечества тревога помогала нам спасаться от опасности. Это эволюционный механизм, который как бы «разогревал» организм, благодаря чему наши предки могли вовремя убежать от хищника. В условиях современного мира потребность в побеге отпала, а функция осталась и иногда, вследствие острого или хронического стресса она дает сбой.

Особенностью психогенной лихорадки является то, что температура может, как резко подниматься до 410С, так и держаться в пределах 37-380С в течение длительного периода.

В мире проводилось много исследований по изучению этого феномена. В исследованиях наблюдали повышение температуры под воздействием стресса не только у людей, но и у животных.

Среди случаев психогенного невроза у людей был описан ежедневный подъём температуры до 390С у 15-летней девочки при посещении школы и уменьшение её до 36,60С при возвращении домой. При более детальном опросе удалось узнать, что некоторые её одноклассники обижали других и, хоть над самой девочкой не издевались, чувство несправедливости вызывало поднятие температуры до таких высоких цифр. Смена школы полностью решила ситуацию.

Еще один случай был связан с длительной лихорадкой в пределах 37-380С, у медсестры, на которую навалилось много жизненных неурядиц (переработка, уход за тяжело больным отцом, серьёзное заболевание у младшей сестры). В этом случае помогло вмешательство психотерапевта и медикаменты.

Для того чтобы подтвердить термоневроз, нужно исключить все дургие возможные причины (инфекции, аутоиммунные и онкологические заболевания, приём определенных лекарств), о которых говорилось выше. При подозрении на психогенную лихорадку целесообразным будет проведение простого «аспиринового» теста: больному дают жаропонижающие (аспирин, парацетамол или ибупрофен) и смотрят на результат. У пациента с психогенной лихорадкой эти препараты не повлияют на показатели температуры.

Так как в данном случае повышение температуры является одним из симптомов тревожного расстройства, следующим этапом является определение уровня тревожности. Для этого необходимо пройти тесты на тревожность: HADS (http://therapy.irkutsk.ru/doc/hads.pdf) или опросник Бека (http://lifeyes.info/wp-content/uploads/2015/05/Beck_depressiotesti_ven.pdf). Если по результатам у пациента есть подозрение на тревожное расстройство психотерапевт или психиатр назначает определённое лечение, которое, как правило, включает психотерапию и лекарства (антидепресанты и транквилизаторы).

Уход за собственным здоровьем является важной составляющей здорового образа жизни, однако важно не бросаться в крайности и искать проблему там, где её нет. Если беспокойство всё-таки возникло, лучше не затягивать, разыскивая причину своего состояния в интернете и сдавая множество бесполезных анализов, а сразу обратиться к грамотному специалисту, который поможет разобраться с данным вопросом.

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