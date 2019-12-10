Не тяните резину: сотрудники ГАИ в Беларуси проверяют «переобувшихся» водителей

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Сотрудники ГАИ Беларуси проводят рейды безопасности. Они проверяют, поменяли ли водители на своих машинах летнюю резину на зимнюю . С 1 декабря это необходимая мера. Усиленное внимание инспекторов направлено и на пешеходов, сообщает корреспондент «МИР 24» Ольга Баранова.

Водитель Диана ни календарной зимы, ни тем более штрафов не дожидалась. «Переобула» свое авто еще в ноябре. «Потом может не хватить времени, а снег выпадет, и все», – сказала она. Замена летних шин на зимние в Беларуси обязательна уже пятый год. Эффект есть, говорят в ГАИ. Это помогло снизить количество ДТП минимум на 10%. Ведь летние шины при низкой температуре теряют эластичность, а значит, авто становится опасным и для владельца, и для других участников движения. «Люди добросовестно к этому относятся. Сегодня остановили машин 25 и ни одной не было на летних колесах», – отметил инспектор отдела ГАИ Фрунзенского РУВД Минска Сергей Нежуто.

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Усиленное внимание автоинспекторов сейчас не только к водителям, но и к пешеходам. Зимой количество наездов на людей увеличивается. Из-за тумана и снега они становятся менее заметными, а соблазн перебежать дорогу в холодную погоду, напротив, возрастает. Капюшон, наушники и желание пойти на красный свет подростку едва не стоили жизни. Отделался ушибами. Чтобы таких ситуаций было меньше, инспекторы ГАИ проводят уроки безопасности, в первую очередь в начальной школе.

«Мы в очередной раз напоминаем, как переходить дорогу. О необходимости такого аксессуара, как фликер», – сказала старший инспектор отдела ГАИ Фрунзенского РУВД Яна Романенко. «Фликеры нужны, чтобы водитель, когда темно, мог тебя заметить и снизить скорость», – рассказал школьник. В зимний период сотрудники ГАИ регулярно дежурят вблизи школ, особенно тех, которые находятся недалеко от проезжей части. И не устают напоминать: родители должны подавать правильный пример на дороге. С начала года в Беларуси произошло более 300 ДТП с участием детей.