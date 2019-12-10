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Хачериди уйдет из бресткого "Динамо", контракт с ним даже не вступил в силу
11.12.2019 13:40 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Украинец подписал контракт с брестчанами в октябре и уже начал тренироваться с командой, а официально соглашение должно вступить в силу с 1 января.
Украинский защитник Евгений Хачериди покинет брестский футбольный клуб "Динамо", пишет
В октябре 32-летний Хачериди и брестчане подписали соглашение, которое должно было вступить в силу 1 января.
Сегодня СМИ сообщили, что в ближайшее время руководство клуба намерено расторгнуть контракт с украинцем. О причинах не сообщается. В "Динамо" эту информацию не комментируют.
Кроме того, сам футболист не в курсе планов клуба расстаться с ним. "Не знаю, что это вообще такое. Спросите у руководства клуба", - сказал Хачериди.
Вместе с тем, по данным СМИ, уход украинского защитника может быть связан с увольнением спортивного директора брестчан Сергея Ковальчука.
Напомним, после первого в истории завоеванного чемпионского титула "динамовцев" покинул главный тренер чех Марцел Личка.
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Украинец подписал контракт с брестчанами в октябре и уже начал тренироваться с командой, а официально соглашение должно вступить в силу с 1 января. Украинский...
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