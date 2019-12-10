ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Презентации новаторского романа Наталки Бабиной в Бресте

11.12.2019 13:40 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

Сегодня, 11 декабря, в 18-00 часов, в городской детской библиотеке (ул. Набережная, 32, бесплатные курсы украинского языка) и в пятницу, 13 декабря, в 19-00, в Пространстве «Крылья холопа» (ул. Халтурина, д. 2/1), пройдут презентации нового романа известной белорусской и украинской писательницы, нашей землячки Наталки Бабиной «Бодай, Будка. Хтось тихий мовчить у темряві».

Презентации новаторского романа Наталки Бабиной в Бресте

Критики уже назвали новый роман нашей землячки новаторским. Это фантастический триллер с элементами исторического, политического и женского романа. Роман написан со свойственным этой писательнице размахом. Еще одна важная особенность романа «Бодай, Будка» -- это первый роман, написанный и изданный в Беларуси по-украински. Для брестского читателя несомненно интересным будет и то, что действие триллера происходит в нашем городе и его окрестностях. Неведомые злые силы, антигомы, захватили нашу страну и угрожают захватить весь мир. Удастся ли героям романа противостоять им?

Презентации новаторского романа Наталки Бабиной в Бресте

Презентации романа уже происходили в Минске, в Музее истории белорусской литературы, а теперь автор приглашает на встречу читателей-земляков. Вскоре роман выйдет также в Украине и Польше.

В рамках презентаций также будет представлен новый, 6-й, выпуск белорусско-украинского альманаха «Справа».

Презентации новаторского романа Наталки Бабиной в Бресте

На презентации Наталка Бабина расскажет об истории создания романа и поделится своими мыслями о важности / ненужности национальной идентичности в глобализованном мире.

Приглашаем любителей белорусской и украинской литературы.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 43
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Сегодня, 11 декабря, в 18-00 часов, в городской детской библиотеке (ул. Набережная, 32, бесплатные курсы украинского языка) и в пятницу, 13 декабря, в 19-00, в Пространстве...
 
Новости дня
Новости разные
 
Белорусский рубль на торгах 11 декабря ослаб к трем основным валютам
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
11.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика