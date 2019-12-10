Презентации новаторского романа Наталки Бабиной в Бресте

Источник материала: Виртуальный Брест

Сегодня, 11 декабря, в 18-00 часов, в городской детской библиотеке (ул. Набережная, 32, бесплатные курсы украинского языка) и в пятницу, 13 декабря, в 19-00, в Пространстве «Крылья холопа» (ул. Халтурина, д. 2/1), пройдут презентации нового романа известной белорусской и украинской писательницы, нашей землячки Наталки Бабиной «Бодай, Будка. Хтось тихий мовчить у темряві».





Критики уже назвали новый роман нашей землячки новаторским. Это фантастический триллер с элементами исторического, политического и женского романа. Роман написан со свойственным этой писательнице размахом. Еще одна важная особенность романа «Бодай, Будка» -- это первый роман, написанный и изданный в Беларуси по-украински. Для брестского читателя несомненно интересным будет и то, что действие триллера происходит в нашем городе и его окрестностях. Неведомые злые силы, антигомы, захватили нашу страну и угрожают захватить весь мир. Удастся ли героям романа противостоять им?





Презентации романа уже происходили в Минске, в Музее истории белорусской литературы, а теперь автор приглашает на встречу читателей-земляков. Вскоре роман выйдет также в Украине и Польше .

В рамках презентаций также будет представлен новый, 6-й, выпуск белорусско-украинского альманаха «Справа».





На презентации Наталка Бабина расскажет об истории создания романа и поделится своими мыслями о важности / ненужности национальной идентичности в глобализованном мире.

Приглашаем любителей белорусской и украинской литературы.