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Представители польских турфирм посетят Брестскую область

11.12.2019 13:40 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Представители туристических фирм из 18 польских городов посетят 11-13 декабря с рекламным туром Брестскую область, сообщил корреспонденту БЕЛТА заведующий сектором туризма управления спорта и туризма облисполкома Денис Никитюк.

Представители польских турфирм посетят Брестскую область

С туристическим потенциалом юго-западного региона ознакомятся туристические операторы из Варшавы, Вроцлава, Отвоцка, Калиша, Радома, Конина и еще 12 городов. "Ознакомительный тур организован для привлечения внимания крупных туроператоров Польши к новым маршрутам и возможностям отдыха на территории Брестской области, которые появились после подписания указа №300 о расширении зоны и продолжительности безвиза, - сказал Денис Никитюк. - Акцент мероприятия сделан на возможности создания нового регулярного маршрута для туристов из западных регионов Польши".

Белорусские специалисты намерены обсудить с польскими коллегами тенденции туристического рынка, вопросы двусторонних отношений, в том числе перспективы увеличения турпотока в Брестскую область. Гостям презентуют туристические программы региона, расскажут о новых правилах безвизового пребывания иностранцев. Деловую программу совместят с экскурсионной. В Бресте работникам турфирм предложат прогуляться по вечерней улице Советской и понаблюдать за церемонией зажжения фонарей. Также они смогут ознакомиться с экспозицией музея "Усадьба Немцевичей". Гости посетят мемориальный комплекс "Брестская крепость-герой" и археологический музей "Берестье". По пути в Беловежскую пущу побывают в Свято-Крестовоздвиженской церкви в агрогородке Вистычи и Троицком костеле в Чернавчицах.

"Постоянный рост потока туристов может быть обеспечен только при тесном сотрудничестве бизнеса и власти. Это дает возможность оперативно решать проблемные вопросы, совместно заниматься маркетингом и проектированием новых турпродуктов. Для более эффективного взаимодействия белорусская и польская стороны договорились подписать меморандум о долгосрочном сотрудничестве", - отметил Денис Никитюк.

Брестскую область с начала текущего года посетили более 30 тыс. безвизовых туристов, из них около 70% - граждане Польши.

 
Теги: Брест
 
 
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  Представители туристических фирм из 18 польских городов посетят 11-13 декабря с рекламным туром Брестскую область, сообщил корреспонденту БЕЛТА заведующий...
 
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