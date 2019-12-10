Лужков оставил наследникам всего одну квартиру

Источник материала: Tut.by

Вчера не стало экс-мэра Москвы Юрия Лужкова, который имел влияние на застройку не только столицы России, но и Минска . В Москве за время его руководства началась масштабная реконструкция транспортной системы, запущен первый этап реновации пятиэтажек, началось создание высотного комплекса «Москва-Сити», появились другие уникальные здания и памятники. Однако себе, как оказалось, Юрий Михайлович официально так ничего и не построил — наследникам достанется всего одна квартира, утверждает telegram-канал Mash.



Изображение: скриншот с карты Google

Юрий Михайлович, пишет Mash, жил широко, но оставил после себя всего ничего: квартиру на 3-й Тверской-Ямской улице. Жилье экс-мэра расположено в бывшем доходном доме Щенникова, построенном еще в 1912 году. В 1998 году здание было реконструировано и надстроено несколькими этажами. Сейчас этот дом один из самых престижных в Москве.



Изображение: скриншот с карты Google

Известно, что Лужков в этом доме почти никогда не жил, но был там постоянно прописан. Ему принадлежала квартира площадью 450 квадратных метров. Она оценивается минимум в 600 миллионов рублей, что в долларовом эквиваленте составляет 9,4 миллиона долларов.



Изображение: скриншот с карты Google

Напомним, когда Лужков занимал пост мэра Москвы, он с семьей проживал в резиденции «Молоденово» на Рублево-Успенском шоссе, что в 20 километрах от столицы. Там же у него была пасека «Медовые Лужки».

Лужков покинул резиденцию, когда сложил с себя полномочия в 2010 году. Некоторое время он жил в Лондоне, потом вернулся в Россию и занялся бизнесом. Его супруга Елена Батурина остается самой богатой женщиной России. Ее состояние Forbes оценивает в 1,2 млрд долларов. В прошлом она была одним из крупнейших девелоперов Москвы, а сейчас занимается бизнесом за рубежом.