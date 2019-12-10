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Лужков оставил наследникам всего одну квартиру
Источник материала: Tut.by
Юрий Михайлович, пишет Mash, жил широко, но оставил после себя всего ничего: квартиру на 3-й Тверской-Ямской улице. Жилье экс-мэра расположено в бывшем доходном доме Щенникова, построенном еще в 1912 году. В 1998 году здание было реконструировано и надстроено несколькими этажами. Сейчас этот дом один из самых престижных в Москве.
Известно, что Лужков в этом доме почти никогда не жил, но был там постоянно прописан. Ему принадлежала квартира площадью 450 квадратных метров. Она оценивается минимум в 600 миллионов рублей, что в долларовом эквиваленте составляет 9,4 миллиона долларов.
Напомним, когда Лужков занимал пост мэра Москвы, он с семьей проживал в резиденции «Молоденово» на Рублево-Успенском шоссе, что в 20 километрах от столицы. Там же у него была пасека «Медовые Лужки».
Лужков покинул резиденцию, когда сложил с себя полномочия в 2010 году. Некоторое время он жил в Лондоне, потом вернулся в Россию и занялся бизнесом. Его супруга Елена Батурина остается самой богатой женщиной России.
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Жилье расположено в одном из самых престижных домов Москвы.
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