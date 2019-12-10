Гончаренко дисквалифицировали на три матча. Он снова обматерил судей

Источник материала: Tut.by

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза принял решение дисквалифицировать главного тренера ЦСКА Виктора Гончаренко на три матча за оскорбления судей. Об этом «Спорт-Экспрессу» сообщил глава комитета Артур Григорьянц.



Виктор Гончаренко. Фото: twitter.com/pfc_cska

— Поскольку это рецидив для Гончаренко, то применение условной санкции было отменено, КДК установил, что условная дисквалификация стала реальной. С учетом установленного, а также отмены условной санкции, Гончаренко дисквалифицирован за оскорбление официального лица матча, то есть судьи, на три матча. Два матча — реальная санкция, один матч — условная. Кроме того, Гончаренко оштрафован на 100 тысяч рублей. Для него установлен испытательный срок до конца сезона 2019/20.

Напомним, после матча 19-го тура чемпионата России «Краснодар» — ЦСКА Гончаренко в очередной раз общался с судьями, используя нецензурную лексику. Ранее КДК дисквалифицировал белорусского специалиста на два матча (один — условно) за его оскорбления арбитров в перерыве игры со «Спартаком».