|
Фильм-концерт про Пугачеву, который взорвал российский прокат, покажут и в Минске
Источник материала: Tut.by
В минских кинотеатрах с 14 декабря будут показывать фильм-концерт
За шесть недель пребывания в российском прокате фильм-концерт к юбилею Аллы Пугачевой в Кремлевском дворце собрал 69 миллионов рублей, то есть где-то 2,3 миллиона белорусских, оставив позади ленту предыдущего лидера — фильм
В минский прокат киноверсия кремлевского концерта выходит 14 декабря. Всего пока что анонсировано семь сеансов — в «Октябре» и «Центральном» (билеты от 6 рублей), а также кинотеатрах сети Silver Screen (билеты от 13 рублей). Судя по наполненности залов, которую можно отследить по формам онлайн-продаж, на полдень 11 декабря в кинотеатре «Центральный» почти солд-аут на оба сеанса, а вот в самом большом кинозале Беларуси, в «Октябре», белорусы купили немногим больше 60 билетов, при том что вместимость кинотеатра — более тысячи мест. Залы Silver Screen не заполнены даже на половину.
При этом ведущий маркетолог сети кинотеатров Silver Screen Cinemas Ася Синявская рассказывает, что концерт стал хитом email-рассылок, обогнав по продажам другие спецпроекты. Судя по телефонным звонкам и оффлайн-продажам, добавляет девушка, аудитория узнает о продажах в основном по сарафанному радио.
К слову, в кинотеатрах Silver Screen планируются несколько показов ленты «Алла Пугачева. Тот самый концерт» в течение декабря, а уже 31 декабря в прокат выйдет необычная версия фильма-концерта. Маркетолог комментирует:
— Мы выпустим в прокат караоке-версию «Того самого концерта» — «Пой вместе с Аллой». Увидеть концерт и спеть вместе с Аллой можно будет на январских праздниках.
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Фильм-концерт «Алла Пугачева. Тот самый концерт» покажут в минских кинотеатрах с 14 декабря. Картина уже стала самым кассовым фильмом-концертом в истории...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)