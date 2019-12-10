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Фильм-концерт про Пугачеву, который взорвал российский прокат, покажут и в Минске

11.12.2019 13:52 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В минских кинотеатрах с 14 декабря будут показывать фильм-концерт «Алла Пугачева. Тот самый концерт». Картина уже стала самым кассовым фильмом-концертом в истории российского проката. Учитывая такой ажиотаж в соседней стране, AFISHA.TUT.BY решила узнать, какой интерес к картине про Примадонну у белорусов.


Фрагмент постера фильма

За шесть недель пребывания в российском прокате фильм-концерт к юбилею Аллы Пугачевой в Кремлевском дворце собрал 69 миллионов рублей, то есть где-то 2,3 миллиона белорусских, оставив позади ленту предыдущего лидера — фильм BTS: Love Yourself in Seoul (у него было порядка 62 миллионов, то есть чуть больше 2 миллионов белорусских рублей). И понятно, что сборы картины еще будут расти, ведь ленту продолжают показывать в кинотеатрах.

В минский прокат киноверсия кремлевского концерта выходит 14 декабря. Всего пока что анонсировано семь сеансов — в «Октябре» и «Центральном» (билеты от 6 рублей), а также кинотеатрах сети Silver Screen (билеты от 13 рублей). Судя по наполненности залов, которую можно отследить по формам онлайн-продаж, на полдень 11 декабря в кинотеатре «Центральный» почти солд-аут на оба сеанса, а вот в самом большом кинозале Беларуси, в «Октябре», белорусы купили немногим больше 60 билетов, при том что вместимость кинотеатра — более тысячи мест. Залы Silver Screen не заполнены даже на половину.

При этом ведущий маркетолог сети кинотеатров Silver Screen Cinemas Ася Синявская рассказывает, что концерт стал хитом email-рассылок, обогнав по продажам другие спецпроекты. Судя по телефонным звонкам и оффлайн-продажам, добавляет девушка, аудитория узнает о продажах в основном по сарафанному радио.

К слову, в кинотеатрах Silver Screen планируются несколько показов ленты «Алла Пугачева. Тот самый концерт» в течение декабря, а уже 31 декабря в прокат выйдет необычная версия фильма-концерта. Маркетолог комментирует:

— Мы выпустим в прокат караоке-версию «Того самого концерта» — «Пой вместе с Аллой». Увидеть концерт и спеть вместе с Аллой можно будет на январских праздниках.

Фильм-концерт «Алла Пугачева. Тот самый концерт»

Когда: c 14 декабря

Где: в минских кинотеатрах

Сколько: от 6 рублей

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Теги: Минск
 
 
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Фильм-концерт «Алла Пугачева. Тот самый концерт» покажут в минских кинотеатрах с 14 декабря. Картина уже стала самым кассовым фильмом-концертом в истории...
 
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