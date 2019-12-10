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«Придумываем нечто новое». Более 30 разработок представили на ярмарке инновационных идей в Минске
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. К развитию научного потенциала через изобретения. Ярмарка инновационных идей открылась в Национальной библиотеке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На суд жюри представлено более 30 разработок, которые предварительно отобрал экспертный совет. Больше всего работ касаются новаторств в области промышленных и информационных технологий.
Михаил Исаев, разработчик технологий усовершенствованных QR-кодов:
В мире есть несколько сервисов, которые пытаются делать что-то подобное (в Израиле, США). Мы вышли на тот уровень, который позволяет сказать, что мы сейчас в некоторых вещах их опережаем.
Светлана Нагорнова, заместитель председателя Комитета государственного имущества Мингорисполкома:
Участники ярмарки идей смогли посетить обучающие форумы, образовательные семинары, а также наладить партнерские контакты.
Итоги выставки подведут 12 декабря, а лучшие изобретатели получат денежные сертификаты и дипломы.
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Новости Беларуси. К развитию научного потенциала через изобретения. Ярмарка инновационных идей открылась в Национальной библиотеке, сообщили в программе Новости...
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