Температура воздуха ночью составит от минус 4 до плюс 2 градусов, днем - 1-6 градусов тепла.
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Порывистый ветер и до 6 градусов тепла ожидается в Беларуси 12 декабря
11.12.2019 14:10 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Температура воздуха ночью составит от минус 4 до плюс 2 градусов, днем - 1-6 градусов тепла.
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Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
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