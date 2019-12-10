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Порывистый ветер и до 6 градусов тепла ожидается в Беларуси 12 декабря

11.12.2019 14:10 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Порывистый ветер и до 6 градусов тепла ожидается в Беларуси 12 декабря
Фото из открытых источников

Порывистый ветер и до 6 градусов тепла ожидается в Беларуси 12 декабря Неустойчивая погода с кратковременными осадками ожидается на этой неделе
В четверг, 12 декабря, в Беларуси будет преобладать облачная погода. Преимущественно по западной части страны пройдут кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). Ночью и утром местами ожидаются слабые туман и гололед. Ветер прогнозируется юго-восточный, южный 5-10 м/с, в дневные часы с порывами до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит от минус 4 до плюс 2 градусов, днем - 1-6 градусов тепла.

 
 
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Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
 
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