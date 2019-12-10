От гречки до отопления. Какие товары и услуги в ноябре оказались в лидерах по росту цен

Источник материала: Tut.by

В ноябре цены в Беларуси в среднем выросли на 0,2%. Причем по непродовольственным товарам зафикисровали дефляцию — то есть снижение цен. С начала года инфляция в стране составила 4,2%. FINANCE.TUT.BY посмотрел, что в прошлом месяце больше всего дорожало и дешевело.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Продукты: подорожали перец и гречка, подешевели икра и шоколад

В ноябре продовольственные товары выросли в цене на 0,5%, с начала года — на 3,8%. В десятке наиболее подорожавших в прошлом месяце продуктов оказалось много сезонных овощей и фруктов: сладкий перец, виноград, груши, помидоры, яблоки. Также в топ-10 попали яйца и гречка.

Топ-10 подешевевших продуктов оказался разнообразнее. Первое место заняла сезонная капуста, а вот следом идут рыбные продукты — деликатесная копченая и соленая рыба, а также икра. Также в ноябре дорожали каши и крупы (пшенка, овсянка, кукурузные хлопья), сухофрукты, шоколад.

Непродовольственные товары: зимняя одежда подорожала, а обувь — подешевела

На непродовольственные товары в прошлом месяце зафиксировали дефляцию (то есть снижение цен) на 0,1%. Тем не менее, с начала года эта категория товаров подорожала на 3,3%.

В ноябре больше всего выросли в цене мужские и женские дубленки, а подешевели — женские зимние сапоги и мужские ботинки на меху. В топе подорожавших непродовольственных товаров также есть соковыжималки и розетки, а подешевевших — карнизы и гель для душа.

Услуги: в ноябре больше всего подорожало отопление

В ноябре услуги подорожали на 0,2%, а с начала года цены на них выросли заметнее всего — на 6%. В прошлом месяце наибольший вклад в инфляцию внесло отопление, оно подорожало на 2,2%. Остальная коммуналка в цене не поменялась.

А вот дешевели услуги совсем незначительно. В ноябре не оказалось ни одной услуги, которая подешевела бы более чем на 1%.