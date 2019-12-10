|
От гречки до отопления. Какие товары и услуги в ноябре оказались в лидерах по росту цен
Источник материала: Tut.by
В ноябре цены в Беларуси в среднем выросли на 0,2%. Причем по непродовольственным товарам
Продукты: подорожали перец и гречка, подешевели икра и шоколад
В ноябре продовольственные товары выросли в цене на 0,5%, с начала года — на 3,8%. В десятке наиболее подорожавших в прошлом месяце продуктов оказалось много сезонных овощей и фруктов: сладкий перец, виноград, груши, помидоры, яблоки. Также в топ-10 попали яйца и гречка.
Топ-10 подешевевших продуктов оказался разнообразнее. Первое место заняла сезонная капуста, а вот следом идут рыбные продукты — деликатесная копченая и соленая рыба, а также икра. Также в ноябре дорожали каши и крупы (пшенка, овсянка, кукурузные хлопья), сухофрукты, шоколад.
Непродовольственные товары: зимняя одежда подорожала, а обувь — подешевела
На непродовольственные товары в прошлом месяце зафиксировали дефляцию (то есть снижение цен) на 0,1%. Тем не менее, с начала года эта категория товаров подорожала на 3,3%.
В ноябре больше всего выросли в цене мужские и женские дубленки, а подешевели — женские зимние сапоги и мужские ботинки на меху. В топе подорожавших непродовольственных товаров также есть соковыжималки и розетки, а подешевевших — карнизы и гель для душа.
Услуги: в ноябре больше всего подорожало отопление
В ноябре услуги подорожали на 0,2%, а с начала года цены на них выросли заметнее всего — на 6%. В прошлом месяце наибольший вклад в инфляцию внесло отопление, оно подорожало на 2,2%. Остальная коммуналка в цене не поменялась.
А вот дешевели услуги совсем незначительно. В ноябре не оказалось ни одной услуги, которая подешевела бы более чем на 1%.
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
FINANCE.TUT.BY посмотрел, что в прошлом месяце дорожало, а что - дешевело.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)