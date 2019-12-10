Профилактика обморожений и переохлаждений

Источник материала: Пинский Вестник

Неустойчивая зимняя погода способствует резкому всплеску различных простудных заболеваний, переохлаждений организма и обморожений различных частей тела.

Обморожение представляет собой повреждение какой-либо части тела (вплоть до омертвения) под воздействием низких температур. Чаще всего обморожения возникают в холодное зимнее время при температуре окружающей среды ниже -10oС -20o С. При длительном пребывании вне помещения, особенно при высокой влажности и сильном ветре, обморожение можно получить осенью и весной при температуре воздуха выше нуля.

Обморожению способствует тесная и влажная одежда и обувь, физическое переутомление, голод, вынужденное длительное неподвижное и неудобное положение, предшествующая холодовая травма, ослабление организма в результате перенесённых заболеваний, тяжёлые механические повреждения с кровопотерей и пр. Статистика свидетельствует, что почти все тяжёлые обморожения, приведшие к ампутации конечностей, произошли в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Под влиянием холода в тканях происходят сложные изменения, характер которых зависит от уровня и длительности снижения температуры. При действии температуры до -10o - 20oС, при котором наступает большинство обморожений, ведущее значение имеют сосудистые изменения в виде спазма мельчайших кровеносных сосудов.

Обморожению чаще всего подвергаются выступающие части тела: пальцы ног и рук, нос, щеки, ушные раковины. На начальных стадиях обморожения наблюдается лишь побледнение кожи, потеря чувствительности. При глубоких обморожениях пораженный участок тела имеет характерный вид: кожа холодная на ощупь, нечувствительная, бледная, конечность производит впечатление окаменевшей. После согревания быстро развивается отек, сильные боли, пузыри, потеря чувствительности. Отсутствие восстановления болевой чувствительности кожи в течение суток указывает на обморожение 3-й и 4-й степени.

Одним из видов холодовой травмы является ознобление – хроническое обморожение 1-й степени. Оно возникает при постоянном, хотя и не сильном охлаждении: при работе на улице в холодную сырую погоду или в сырых помещениях, при ношении тесной неутепленной обуви. У страдающего озноблением на коже кистей, стоп, ушных раковин, реже на носу и щеках, появляются красновато-синюшные или багровые пятна, кожа отекает, становится напряженной, холодной на ощупь, шелушится, при этом больной чувствует зуд, жжение, боли, особенно при быстром согревании.

Есть несколько простых правил, которые позволят вам избежать переохлаждений и отморожений:

- не пейте спиртного - алкогольное опьянение (впрочем, как и любое другое) на самом деле вызывает большую потерю тепла, в то же время вызывая иллюзию тепла. Дополнительным фактором является невозможность сконцентрировать внимание на признаках отморожения;

- не курите на морозе - курение уменьшает периферийную циркуляцию крови, и таким образом делает конечности более уязвимыми;

- носите свободную одежду - это способствует нормальной циркуляции крови. Одевайтесь так, чтобы между слоями одежды были прослойки воздуха, отлично удерживающие тепло. Верхняя одежда обязательно должна быть непромокаемой;

- тесная обувь, отсутствие стельки часто служат основной предпосылкой для появления потертостей и отморожений. Особое внимание уделять обуви необходимо тем, у кого часто потеют ноги. В сапоги нужно положить теплые стельки, а вместо хлопчатобумажных носков надеть шерстяные - они впитывают влагу, оставляя ноги сухими;

- не выходите на морозе без варежек, шапки и шарфа. Лучший вариант - варежки из влагоотталкивающей и непродуваемой ткани с мехом внутри. Перчатки же из натуральных материалов хоть и удобны, но от мороза не спасают. Щеки и подбородок можно защитить шарфом:

- не носите на морозе металлических украшений;

- вернувшись домой после длительной прогулки по морозу, обязательно убедитесь в отсутствии обморожений конечностей, спины, ушей, носа. Пущенное на самотек обморожение может привести к тяжелым последствиям и даже потере конечности;

- как только на прогулке вы почувствовали переохлаждение или замерзание конечностей, необходимо как можно скорее зайти в любое теплое место: магазин, кафе, подъезд - для согревания и осмотра, потенциально уязвимых для обморожения мест;

- прячьтесь от ветра - вероятность обморожения на ветру значительно выше;

- не мочите кожу - вода проводит тепло значительно лучше воздуха.





Следует учитывать, что у детей теплорегуляция организма еще не полностью настроена, а у пожилых людей и при некоторых болезнях эта функция бывает нарушена. Эти категории более подвержены переохлаждениям и отморожениям, и это следует учитывать при планировании прогулки.

Отпуская ребенка гулять в мороз на улице, помните, что ему желательно каждые 15-20 минут возвращаться в тепло и согреваться.









Доврачебная помощь при обморожении. Чего не следует делать при обморожении?

В любой ситуации доврачебная помощь при обморожении очень важна. Прежде всего, пострадавшего необходимо изолировать от ветра и холода. Перенести в теплое, но не жаркое помещение. Снять влажную и тесную одежду, одеть сухую. Согреть замерзшего человека. Для этого лучше всего дать горячее питьё пострадавшему. Если наблюдается легкое обморожение кожи, когда нет онемения и ярко выраженного обморожения (изменений на коже), поможет согревающая ванна. Следует начать с температуры воды 24oС и постепенно (20-30мин) повысить до температуры здорового тела. Если нет возможности принять ванну, можно согреть до покраснения теплыми чистыми ладонями рук, легким массажем, растиранием мягкой шерстяной тканью, дыханием. Однако следует помнить, что при глубоком обморожении этого делать нельзя, чтобы не травмировать кожные покровы.

Между пальцами рук или ног стоит проложить влажные марлевые салфетки. Далее наложить ватно-марлевую теплоизолирующую повязку, а поверх – клеёнку или прорезиненную ткань. Если же это щёки или нос, тогда следует накрыть марлей и мягкой теплой тканью. Стараться не повредить кожу, если на ней уже появились волдыри. Обеспечить состояние покоя. Укутать подручными теплыми вещами.

Грамотное оказание первой помощи при обморожении подразумевает также, что нельзя пытаться быстро согреть больного. Интенсивно растирать маслами, жиром, спиртом. Обкладывать горячими грелками и погружаться в горячую ванну. Такие действия препятствуют восстановлению кровотока из-за возникающего в тканях перепада температур. Это может привести к отмиранию эпителиального слоя кожи. Нельзя растирать поврежденную кожу снегом, так как полученные микротрещины могут оказаться серьезным препятствием к полному выздоровлению больного.

Если пострадавший находится в тяжелом состоянии: теряет сознание, пульс и дыхание замедлены или вообще отсутствуют, то необходимо немедленно вызвать бригаду скорой медицинской помощи или доставить пострадавшего в лечебное учреждение.

Сергей Синютич,

заведующий травматологическим пунктом УЗ «Пинская центральная больница»



