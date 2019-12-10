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Когда зажгут огни на главной горецкой елке?
11.12.2019 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
20 декабря торжественно зажгут главную новогоднюю елку города на Центральной площади и устроят праздничную ярмарку. Еще три ярмарки пройдут там же 24 декабря, 28 декабря и 6 января.
Так зажигали елку в 2018-м
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20 декабря торжественно зажгут главную новогоднюю елку города на Центральной площади и устроят праздничную ярмарку. Еще три ярмарки пройдут там же 24 декабря, 28...
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