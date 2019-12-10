Что бы я сделал для безопасности дорожного движения

В целях обеспечения безопасности дорожного движения, принятия мер по созданию максимально безопасных условий для всех участников дорожного движения, внедрения новых методов в организации дорожного движения.
УГАИ УВД Гомельского облисполкома предлагает с 11 по 17 декабря 2019 года жителям Гомельской области поучаствовать в опросе и высказать свое мнение, а также внести предложения на тему «Чтобы я сделал для безопасности дорожного движения в своем регионе».
Свои предложения необходимо направлять на адрес электронной почты
Подготовила Инна ВИШЕНКО