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Что сейчас происходит на участках, которые в 2017 году продали по цене минских квартир

11.12.2019 15:29 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Когда цены на земельных аукционах переходят всякие границы, ненароком задумываешься — что же построят на участке, по стоимости которого можно было купить квартиру в Минске? Realt.by объехал самые дорогие земельные наделы, проданные 2 года назад. Показываем, как выглядят топ-5 самых дорогостоящих сейчас.


д. Околица, участок № 2, 11,8 сотки, Острошицко-Городокский с/с — 147 000 рублей

В свое время участок № 2 в деревне Околица наделал много шума. Впервые он выставлялся на торги по цене 67 тыс. долларов в эквиваленте, но был снят с аукциона еще до начала торгов. Второй раз участок разыграли в августе 2016 года, снизив стартовую цену до 40 тыс. Тогда торги состоялись, и лот ушел с молотка за 140 тыс. долларов, но и здесь не все было гладко. Скорее всего, победитель торгов передумал, и площадка вновь оказалось вакантной. В 2017 году участок выставили на торги в третий раз, в итоге за 12 соток на берегу Дубровского водохранилища сражались 2 заявителя, в ходе торгов он ушел за 147 тыс. рублей, или 78,4 тыс. долларов, что значительно дешевле первой продажи, но дороже всех других участков, проданных в 2017 году.




На сегодня с момента торгов прошло 2,5 года, но строительство на участке так и не началось. За этот период земельный надел лишь обнесли забором. Есть вероятность, что землю приобрел собственник соседних участков.




д. Дроздово, участок № 227, 15 соток, Боровлянский с/с — 128 841 рублей

В августе 2017 года за 128 841 рублей или 66 тыс. долларов продали 15 соток в деревне Дроздово, что в 5 км от МКАД. За лот боролось 5 заявителей, а цена в ходе торгов выросла более чем в 1,5 раза. Этот участок стал вторым по цене, проданным в 2017 году.




Сейчас площадка активно осваивается — на участке уже стоит кирпичная «коробка» с крышей, рядом залит фундамент второго строения. Сегодня земельный надел выглядит так:




аг. Колодищи, квартал № 7119, участок № 13, 15 соток, Колодищанский с/с — 125 400 рублей

Завершают тройку самых дорогих участков 2017 года 15 соток в Колодищах. Участок № 13 выставлялся на торги за 58,5 тыс. рублей, а в итоге был продан за 125 400 рублей (66 561 долларов).



За 2 года участок сильно изменился: площадку огородили, почти достроили дом, на территории постарались сохранить березы и сосны. Выглядит объект симпатично.



д. Раубичи, участок № 5, 10,5 сотки, Острошицко-Городокский с/с — 125 000 рублей (63 365 долларов)

Еще один интересный участок возле Дубровского водохранилища продали в 2017 году за 125 тысяч рублей (63 365 долларов). Земельный надел выделен прямо у лесополосы, в уединенном месте. Площадь участка — 13,5 сотки, территория холмистая, высокая, сложная для освоения.


За 2 года на участке почти достроили небольшой двухуровневый коттедж. «Коробка» уже готова, установлены окна, накрыта крыша. Выглядит объект так:




д. Тарасово, участок № 7, 15 соток, Ждановичский с/с — 112 455 рублей (57 797 долларов)

Участок в Тарасово в 2017 году обошелся покупателям в 112 455 рублей (57 797 долларов). Земельный надел находится на холме в живописном месте.



Два года назад на площадке была только лесополоса, сегодня — возвышается коттедж. Объект закрыт от глаз прохожих глухим забором, но кое что все-таки можно рассмотреть.




 
Теги: Минск
 
 
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