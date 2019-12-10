ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Азаренко не заявилась на Australian Open-2020 и лишилась своего тренера

11.12.2019 15:28 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Аргументы и факты

Азаренко не заявилась на Australian Open-2020 и лишилась своего тренера
Фото из открытых источников

Как стало известно, Виктория Азаренко не подала заявку на участие в открытом чемпионате Австралии по теннису, который спортсменка выигрывала дважды. Имени белоруски нет в заявочном листе турнира, сообщает фан-группа Азаренко в соцсети.

Азаренко не заявилась на Australian Open-2020 и лишилась своего тренера Со взлетами и падениями. Как прошел сезон для белорусских теннисистов?

Более того, Азаренко нет в старт-листе ни одного из турниров начала сезона, которые проводятся перед Australian Open. О причинах пока неизвестно.

Также стоит отметить, что тренер Азаренко бельгиец Вим Фиссет был замечен на ужине вместе с командой молодой японской теннисистки Наоми Осаки. По всей видимости, Фиссет покинул команду белоруски и перешел к японке.

Напомним, новый теннисный сезон для девушек стартует в начале января 2020 года турнирами в Китае, Австралии и Новой Зеландии. Australian Open-2020 пройдет с 20 января по 2 февраля.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусской теннисистки Виктории Азаренко нет в заявочном листе на первый в грядущем сезоне турнир Большого шлема.
 
Новости дня
Новости разные
 
Ситуация на рынке труда области. Об этом шла речь на выездном заседании президиума областного Совета депутатов в Свислочи
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
11.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика