Азаренко не заявилась на Australian Open-2020 и лишилась своего тренера

Источник материала: Аргументы и факты

Как стало известно, Виктория Азаренко не подала заявку на участие в открытом чемпионате Австралии по теннису, который спортсменка выигрывала дважды. Имени белоруски нет в заявочном листе турнира, сообщает фан-группа Азаренко в соцсети.

Более того, Азаренко нет в старт-листе ни одного из турниров начала сезона, которые проводятся перед Australian Open. О причинах пока неизвестно.

Также стоит отметить, что тренер Азаренко бельгиец Вим Фиссет был замечен на ужине вместе с командой молодой японской теннисистки Наоми Осаки. По всей видимости, Фиссет покинул команду белоруски и перешел к японке.

Напомним, новый теннисный сезон для девушек стартует в начале января 2020 года турнирами в Китае, Австралии и Новой Зеландии. Australian Open-2020 пройдет с 20 января по 2 февраля.