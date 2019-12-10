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Луцку интересен опыт Бреста в организации дорожного движения и переработке вторресурсов
11.12.2019 15:42 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Украинскому Луцку интересен опыт Бреста в организации дорожного движения и обращении с вторичными коммунальными отходами. Об этом сегодня сообщил первый заместитель городского головы Луцка Григорий Недопад во время встречи в Брестском горисполкоме, передает корреспондент БЕЛТА.
"Во время визита в сентябре мы были на некоторых коммунальных предприятиях Бреста, сегодня плотно хотим поработать с мусороперерабатывающим заводом. В Луцке установлены линии по сортировке мусора, есть некоторые вопросы, которые хотим обговорить, посмотреть предприятие, поделиться опытом, наметить общие планы, - сказал Григорий Недопад. - Очень интересует организация дорожного движения, в том числе управление светофорами, другие нюансы, которые были бы полезны для реализации в нашем городе". Он добавил, что считает Брест одним из самых чистых городов Беларуси. По словам первого вице-мэра, Луцк стремится не уступать в этом своему белорусскому побратиму.
Председатель Брестского горисполкома Александр
В целом Брест активно развивает отношения с регионами Украины. Помимо Луцка, у него заключены партнерские соглашения с Ивано-Франковском и Одессой. В январе-октябре текущего года товарооборот областного центра с южной страной-соседкой составил $85,5 млн, что на 8% больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.
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Украинскому Луцку интересен опыт Бреста в организации дорожного движения и обращении с вторичными коммунальными отходами. Об этом сегодня сообщил первый...
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