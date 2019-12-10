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Луцку интересен опыт Бреста в организации дорожного движения и переработке вторресурсов

11.12.2019 15:42 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Украинскому Луцку интересен опыт Бреста в организации дорожного движения и обращении с вторичными коммунальными отходами. Об этом сегодня сообщил первый заместитель городского головы Луцка Григорий Недопад во время встречи в Брестском горисполкоме, передает корреспондент БЕЛТА.

Луцку интересен опыт Бреста в организации дорожного движения и переработке вторресурсов

"Во время визита в сентябре мы были на некоторых коммунальных предприятиях Бреста, сегодня плотно хотим поработать с мусороперерабатывающим заводом. В Луцке установлены линии по сортировке мусора, есть некоторые вопросы, которые хотим обговорить, посмотреть предприятие, поделиться опытом, наметить общие планы, - сказал Григорий Недопад. - Очень интересует организация дорожного движения, в том числе управление светофорами, другие нюансы, которые были бы полезны для реализации в нашем городе". Он добавил, что считает Брест одним из самых чистых городов Беларуси. По словам первого вице-мэра, Луцк стремится не уступать в этом своему белорусскому побратиму.

Председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук отметил, что оба города похожи по своим параметрам, близка ментальность людей. "Внимательно следим за ситуацией в Украине. Видим позитивные изменения в вопросах благоустройства, дорожного строительства. Нам есть чему друг у друга поучиться. Вы впереди нас в вопросе электронной оплаты проезда в общественном транспорте. Хотели бы изучить этот аспект. Бресту также интересна тема организации парковочных мест", - сказал он.

В целом Брест активно развивает отношения с регионами Украины. Помимо Луцка, у него заключены партнерские соглашения с Ивано-Франковском и Одессой. В январе-октябре текущего года товарооборот областного центра с южной страной-соседкой составил $85,5 млн, что на 8% больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

 
Теги: Брест
 
 
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