Это особенные моменты. Показываем 7 снимков, которые растопят ваше сердце

Источник материала: СТВ

Фотографии позволяют сохранить любое событие в жизни. Мы собрали семь снимков, на которых запечатлены особенные моменты, которые людям, изображённым на фото, захочется вспоминать вновь и вновь.

«Мама заканчивает обучение на медсестру вместе со мной 21 год назад. И я вместе с мамой 21 год спустя, закончивший обучение на фельдшера».



Фото: reddit.com/user/Munners1107

Девушка в самодельной обуви выиграла золотые медали в забегах на 400, 500 и 800 метров.



Фото: reddit.com/user/LyraStark

Вьетнам выиграл золотую медаль по футболу среди мужчин на Играх Юго-Восточной Азии на Филиппинах.



Фото: reddit.com/user/nguoiphanxu

«Моя мама связала крючком и подарила 45 одеял больным детям в этом году».



Фото: reddit.com/user/seacogen

«Мой друг недавно участвовал в кинофестивале. В этот момент они объявили, что его фильм выиграл».



Фото: reddit.com/user/BVSEDGVD

«Джонас Солк создал первую вакцину против полиомиелита. Не все герои носят плащи».



Фото: reddit.com/user/spoobu182

«Прекрасно рассчитанный снимок фотографа Клаудио Пикколи».



Фото: reddit.com/user/Timex_916

Ранее мы показывали несколько забавных фотографий, персонажей которых тоже легко понять без слов.