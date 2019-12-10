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Это особенные моменты. Показываем 7 снимков, которые растопят ваше сердце
Источник материала: СТВ
Фотографии позволяют сохранить любое событие в жизни. Мы собрали семь снимков, на которых запечатлены особенные моменты, которые людям, изображённым на фото, захочется вспоминать вновь и вновь.
«Мама заканчивает обучение на медсестру вместе со мной 21 год назад. И я вместе с мамой 21 год спустя, закончивший обучение на фельдшера».
Девушка в самодельной обуви выиграла золотые медали в забегах на 400, 500 и 800 метров.
Вьетнам выиграл золотую медаль по футболу среди мужчин на Играх Юго-Восточной Азии на Филиппинах.
«Моя мама связала крючком и подарила 45 одеял больным детям в этом году».
«Мой друг недавно участвовал в кинофестивале. В этот момент они объявили, что его фильм выиграл».
«Джонас Солк создал первую вакцину против полиомиелита. Не все герои носят плащи».
«Прекрасно рассчитанный снимок фотографа Клаудио Пикколи».
Ранее мы показывали несколько забавных фотографий, персонажей которых тоже легко понять без слов.
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Фотографии позволяют сохранить любое событие в жизни. Мы собрали семь снимков, на которых запечатлены особенные моменты, которые людям, изображённым на фото,...
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