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Это особенные моменты. Показываем 7 снимков, которые растопят ваше сердце

11.12.2019 15:35 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Фотографии позволяют сохранить любое событие в жизни. Мы собрали семь снимков, на которых запечатлены особенные моменты, которые людям, изображённым на фото, захочется вспоминать вновь и вновь. 

«Мама заканчивает обучение на медсестру вместе со мной 21 год назад. И я вместе с мамой 21 год спустя, закончивший обучение на фельдшера».    

Это особенные моменты. Показываем 7 снимков, которые растопят ваше сердце
Фото: reddit.com/user/Munners1107 

Девушка в самодельной обуви выиграла золотые медали в забегах на 400, 500 и 800 метров. 

Это особенные моменты. Показываем 7 снимков, которые растопят ваше сердце
Фото: reddit.com/user/LyraStark 

Вьетнам выиграл золотую медаль по футболу среди мужчин на Играх Юго-Восточной Азии на Филиппинах. 

Это особенные моменты. Показываем 7 снимков, которые растопят ваше сердце
Фото: reddit.com/user/nguoiphanxu 

«Моя мама связала крючком и подарила 45 одеял больным детям в этом году». 

Это особенные моменты. Показываем 7 снимков, которые растопят ваше сердце
Фото: reddit.com/user/seacogen 

«Мой друг недавно участвовал в кинофестивале. В этот момент они объявили, что его фильм выиграл». 

Это особенные моменты. Показываем 7 снимков, которые растопят ваше сердце
Фото: reddit.com/user/BVSEDGVD 

«Джонас Солк создал первую вакцину против полиомиелита. Не все герои носят плащи». 

Это особенные моменты. Показываем 7 снимков, которые растопят ваше сердце
Фото: reddit.com/user/spoobu182 

«Прекрасно рассчитанный снимок фотографа Клаудио Пикколи». 

Это особенные моменты. Показываем 7 снимков, которые растопят ваше сердце
Фото: reddit.com/user/Timex_916 

Ранее мы показывали несколько забавных фотографий, персонажей которых тоже легко понять без слов.

Показываем очень выразительных котиков – подробнее здесь

Люди в материале: Джонас Солк, Клаудио Пикколи
 
 
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Фотографии позволяют сохранить любое событие в жизни. Мы собрали семь снимков, на которых запечатлены особенные моменты, которые людям, изображённым на фото,...
 
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