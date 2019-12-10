В Витебске пьяный бесправник на BMW пытался скрыться от ГАИ. Накажут и водителя, и пассажира

Источник материала: Tut.by

В Витебске инспекторы задержали пьяного бесправника на BMW, сообщила официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.

Инцидент произошел 11 декабря, около 04.00. Сотрудники ГАИ на улице Воинов-Интернационалистов подали водителю BMW c российскими регистрационными знаками сигнал об остановке, но тот требование проигнорировал и начал скрываться. Началась погоня.

В ходе преследования водитель грубо нарушал ПДД, создавая угрозу безопасности дорожного движения. Вскоре на помощь коллегам пришли сотрудники ГАИ Витебского РОВД. Двумя машинами они смогли заблокировать преследуемый автомобиль на выезде из города. Водителя задержали.

Выяснилось, что за рулем BMW находился 35-летний житель Сенненского района. В 2016 году решением суда он на пять лет был лишен права управления транспортными средствами за «пьяную» езду. На пассажирском сиденье ехал 27-летний владелец иномарки, приходящийся родственником водителю. Оба они были пьяны — более 2 промилле алкоголя.

В отношении водителя инспекторы составили административные протоколы. Материалы проверки также будут направлены в Следственный комитет для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела.

Накажут также и владельца BMW. За передачу управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения и не имеющему права управления, он будет лишен прав и оштрафован.