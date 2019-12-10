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«100 идей для Беларуси»: ганцевчане представят проект по переработке голубики

11.12.2019 16:07 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)  
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Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

13 декабря в Бресте пройдет областной этап республиканского молодежного конкурса «100 идей для Беларуси». На нем будет представлено 30 проектов из всех регионов Брестчины, в том числе и участников Ганцевичского района.

Наш край представят учащаяся 10 «А» класса ГУО «Средняя школа № 3 г. Ганцевичи» Милена Дрозд и учитель трудового обучения Елена Рабцевич. Автор и руководитель социально-экономического проекта «Возможности заготовки, переработки и использования ягоды голубики в пределах Республики Беларусь» провели большую работу и готовы показать его на конкурсе в номинации «Рациональное природопользование и глубокая переработка природных ресурсов».

«100 идей для Беларуси»: ганцевчане представят проект по переработке голубики

– В прошлом году на районной конференции «С наукой в будущее» Милена получила диплом второй степени за научно-исследовательскую работу по изучению свойств голубики и ее влияния на организм человека. И поскольку с этого года по нашему предмету отменили областную конференцию, мы задумались, как же дальше продвигать эту интересную работу. Так и возникла идея поучаствовать в конкурсе «100 идей для Беларуси», – вспоминает Елена Александровна.

Для исследовательской работы потребовалось около 5 кг голубики. Из нее приготовили варенье и сок, сухие ягоды и листья, а также мыло ручной работы. В процессе исследования было проведено немало экспериментов, одним из которых стала проверка на сохранение витамина С в замороженной, свежей и зеленой голубике.

– Научно-исследовательской деятельностью я занялась, поскольку хотела выяснить, что из себя представляет эта ягода, – делится Милена. – И если из теории мы узнали, что голубика нормализует уровень глюкозы в крови, то в ходе работы над проектом мы это доказали на практике. Мой 65-летний дедушка, у которого второй тип сахарного диабета, в течение дня перед каждым приемом пищи принимал отвар из голубики. Опыт нескольких дней показал, что употребление ягоды не позволяет подниматься глюкозе. Голубика также обладает противораковыми свойствами, в ней содержатся витамин С, клетчатка и много других целебных свойств.

«100 идей для Беларуси»: ганцевчане представят проект по переработке голубики

Еще голубика нормализует артериальное давление. Так, благодаря наблюдениям было доказано, что если принимать по 50 мл отвара листьев этой ягоды каждые два часа, то у гипертоника артериальное давление придет в норму.

– В последние несколько лет в нашем регионе стало массово развиваться фермерское и индивидуальное выращивание голубики. На территории Ганцевичского района в семи крестьянско-фермерских хозяйствах занимаются выращиванием ягоды, не учитывая насаждения на приусадебных участках жителей района. Но ни одно из фермерских хозяйств не перерабатывает голубику, а только ее реализует в свежем и замороженном виде на территории республики, а также дальнего и ближнего зарубежья.

Мы побывали на экскурсии на Ганцевичской экспериментальной базе ЦБС «Журавинка». Знания, полученные там, помогли в написании работы. Также нам удалось связаться с фермерским хозяйством нашего района «Синяя птица» и узнать много интересного о выращивании, реализации ягоды. Как оказалось, из пяти предприятий страны только у одного сохранилась сушилка, – рассказывает руководитель проекта. – При этом некоторые предприятия готовы изучить и использовать голубику в своем производстве. К примеру, «Белита-Витекс» уже выпускала линию косметических средств с черникой и клюквой. Задействовать голубику они также не прочь, но компании нужен экстракт ягоды. Сейчас в этом и заключается проблема: всем заинтересованным предприятиям нужен экстракт голубики. Поэтому она, в основном, и уходит на экспорт.

Вышесказанное доказывает, что заготовка, переработка и использование голубики на территории республики является весьма актуальной темой. Интересно, что частные предприниматели и фермерские хозяйства Брестской области готовы к сотрудничеству по созданию предприятия по сушке голубики. И возможно, что именно этот проект поможет им в воплощении идеи в бизнес.

Дарья ЗАНЬКО.

Фото Аллы ПЕТЛИЦКОЙ.

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Теги: Брест
 
 
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13 декабря в Бресте пройдет областной этап республиканского молодежного конкурса «100 идей для Беларуси». На нем будет представлено 30 проектов
 
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