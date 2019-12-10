О безопасности с помощью граффити: новый арт-объект в Волковыске

Источник материала: Новости Волковыска

Как показывает практика, граффити – один из самых доступных и эффективных способов рассказать о безопасности жителям города. Так, стена девятиэтажки по ул. Горбатова рядом с мини-рынком стала объектом уличного искусства.

Данное произведение направлено на популяризацию профессии спасателей-пожарных, ведь не для кого не секрет, что профессия спасателя – всегда дело мужественных и отважных людей. Противопожарное граффити также напоминает об опасных последствиях пожара, а на уличном рисунке кроме этого прослеживаются номера службы спасения 101 и 112. Спасатели уверены, что такие рисунки будут не только украшать район, но и станут поводом задуматься о безопасности.

Арт-объект наносится граффистами из столичной студии художественной росписи «Zadelo».

Фото Татьяна Исаченко











