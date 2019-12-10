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СМИ на современном этапе

11.12.2019 — Разное | Чырвоны прамень  
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Источник материала: Чырвоны прамень

В столице на базе Белорусского государственного университета на VII Форуме молодых журналистов «Развитие отечественной журналистики на современном этапе и её ответственность перед обществом» встретились около 200 журналистов государственных республиканских и региональных СМИ в возрасте до 30 лет. Города проведения Форума каждый год меняются, а основная цель встреч остаётся неизменной.

СМИ на современном этапе

Парни и девушки приехали со всех уголков и глубинок республики, чтобы внести свою лепту в формирование единого медиасообщества Беларуси. И, конечно, повысить свои профессиональные навыки.
– Информационное пространство меняется на наших глазах. Каково же место профессионального журналиста в современном обществе, где каждый, у кого есть смартфон, может генерировать медийный контент и оказывать влияние на аудиторию? – обратился к молодому поколению СМИ заместитель Главы Администрации Президента Республики Беларусь А. М. Кунцевич. – Сегодня для журналистов особенно важно оставаться на острие общественной проблематики. Молодые и амбициозные не должны терять запала оптимизма, делать газеты, телеканалы, радиостанции, Интернет-порталы интересными и познавательными. Работать так, чтобы потом гордиться результатом, чтобы слова журналистов читали и слышали и в Беларуси, и за её пределами.
Все присутствующие на Форуме спикеры отмечали, как за последние годы изменилась отечественная журналистика и как влияют на её развитие новые и новейшие медиа.
В рамках Форума состоялось награждение победителей республиканского конкурса молодых журналистов «Дебют». Лучшие репортёры, обозреватели, фотокорреспонденты, ведущие радио-и телепрограмм получили из рук председателя ОО «Белорусский союз журналистов» А. И. Лемешёнка заслуженные награды.
Из принятой в конце встречи резолюции можно сделать вывод, что молодые представители СМИ за активное продвижение национального контента в интернет-пространстве с использованием наиболее популярных сегодня у молодёжи блогосферы, социальных сетей, различных мессенджеров в целях популяризации нашей страны, её достижений, истории и культурных традиций.

Представители Витебской области на Форуме.
Екатерина БУРАК.

 
 
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В столице на базе Белорусского государственного университета на VII Форуме молодых журналистов «Развитие отечественной журналистики на современном этапе и её
 
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