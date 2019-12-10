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В Гродно роддом перестал делать аборты. Так врачи решили спасать здоровье женщину

11.12.2019 17:50 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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В Гродно один из медцентров решил отказаться от абортов. По информации TUT.by рассказываем все, что нужно об этом знать. 

Речь про Гродненский областной перинатальный центр. С начала декабря в учреждении решили начать проект «Клиника без абортов». Врачи роддома аргументируют свое решение тем, что якобы отказом от абортов хотят сохранить репродуктивное здоровье женщин. Важно: не во всей гродненской области перестали делать аборты, а только конкретно в этом роддоме. После обязательного предабортного консультирования, женщина может прервать беременность в других медцентрах Гродно и области. 

Как появилась идея отказаться от абортов 

Заведующая гродненского роддома Светлана Разина рассказала журналистам, что при медцентре есть консультативно-диагностическое отделение «Брак и семья». Его создали, чтобы помогать женщинам и супругам с нарушениями репродуктивной функции. Так вот, специалисты отделения «проанализировали ситуацию с бесплодием и невынашиванием беременности в Гродненской области и пришли к выводу, что одной из причин данных патологий является именно аборт».

Разина уверена: «Аборт влияет на психику пациентки, например, будет присутствовать постоянное чувство вины. Это гормональные сбои, а также тяжелый период восстановления. Аборт является причиной вторичного бесплодия в 41% случаев. После него в разы увеличивается частота самопроизвольных выкидышей, а также выше шанс преждевременных родов». Так что, отказом от абортом гродненский роддом также планирует «донести до людей информацию о всех негативных последствиях прерывания беременности». И заодно повлиять на рождаемость. «В стране прослеживается тенденция отложенного материнства .Например, жительницы Гродненской области рожают первого ребенка в среднем в 27−28 лет. Да, и установки сейчас другие. Также демографическая яма и уменьшение количества женщин репродуктивного возраста тоже влияют на уровень рождаемости», – рассказала Радина. 

Заведующая дополнила, что идею отказаться от аборта принималась всем центром «вместе». О противниках предложения Разина в интервью не упомянула. 

Для справки: За 17 лет количество абортов в нашей стране уменьшилось. Если в 2000 году на тысячу женщин фертильного возраста приходилось 23,5 аборта, то в 2017-м их стало 9,2. 

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Теги: Гродно
 
 
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В Гродно один из медцентров решил отказаться от абортов. По информации TUT.by рассказываем все, что нужно об этом знать.  Речь про Гродненский областной...
 
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