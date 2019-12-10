Шлем и игры. Чем белорусским болельщикам запомнился спортивный год?

Источник материала: Аргументы и факты

Уходящий 2019 год подарил белорусским болельщикам возможность воочию наблюдать за «европейской Олимпиадой», переживать уход из большого спорта атлетов мировой величины и поражаться футбольным сенсациям.

НАША ОЛИМПИАДА

Одно из самых значимых спортивных событий 2019 года для Беларуси – II Европейские игры. Мнение по поводу их проведения в нашей стране сложилось неоднозначное, однако то, что это пока самые крупные соревнования, которые прошли на территории суверенной Беларуси, – факт.

В Беларусь приехали более 4 тыс. спортсменов со всего континента, чтобы разыграть медали первенства и лицензии на Олимпийские игры-2020 в Токио. Некоторые состязания проходили в рамках чемпионата Европы, так что ответственность перед атлетами была двойная. Белорусские спортсмены отнюдь не выглядели статистами. К концу турнира сборная Беларуси завоевала 69 медалей, среди которых 24 золотые, 16 серебряных и 29 бронзовых. Это второе место в медальном зачете.

В целом 2019 год оказался довольно богатым для Беларуси на спортивные события. Наша страна приняла чемпионат Европы по фигурному катанию, континентальное первенство по биатлону, а также мировое – по летнему аналогу вида спорта, легкоатлетический матч между командами Европы и США и другие турниры.



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СЕНСАЦИИ НА ПОЛЕ

Одна из главных сенсаций спортивного года в Беларуси – результаты чемпионата страны по футболу. Впервые за 14 лет титул достался не борисовскому БАТЭ. Дебютное для себя чемпионство завоевали игроки брестского «Динамо». В прошлом сезоне динамовцы стали только шестыми. Но теперь именно эта команда представит Беларусь в следующем розыгрыше Лиги чемпионов.

БАТЭ на этот раз довольствовался «серебром» национального чемпионата. Не задался у борисовчан и еврокубковый сезон 2019/2020. После того как феврале БАТЭ повторил свой лучший результат на европейских турнирах, выйдя в 1/16 финала Лиги Европы и по ходу соревнований даже обыграв лондонский «Арсенал», в новом сезоне белорусский клуб остался без группового этапа Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Читатели «АиФ» вспомнили успех представителей пляжного футбола. Впервые в истории белорусы сыграли в финальной части Чемпионата мира среди 16 лучших команд, а также в Суперфинале Евролиги.

ТРОФЕИ И ТИТУЛЫ

Традиционно внимание многих белорусских болельщиков было приковано к теннисисткам. Больше всего положительных эмоций принесла Арина Соболенко. За прошедший теннисный сезон 21-летняя спортсменка выиграла три крупных одиночных турнира, обыграла первую ракетку мира австралийку Эшли Барти, а венцом успеха стала первая победа на турнире Большого шлема US Open-2019. Пока в парном разряде, но для белорусского спорта это все равно уникальное достижение. До Арины Соболенко подобный трофей удавалось завоевать лишь троим белорусам – Наталье Зверевой, Максиму Мирному и Виктории Азаренко.

Для остальных наших теннисисток сезон сложился не так успешно. Самой стабильной оказалась опытная Виктория Азаренко. Молодая мама, пытающаяся вернуться на вершину после рождения ребенка, звезд с неба не хватала, но и количество откровенных провалов свела к минимуму. В 2019-м она выиграла первый турнир после рождения ребенка. Пока тоже в парном разряде, но болельщики не теряют надежды увидеть белоруску на высших позициях в рейтинге. А теннисным матчем года для наших болельщиков, пожалуй, можно назвать игру между Азаренко и Соболенко на старте US Open. Этого матча, наверное, ждали многие наши соотечественники. Девушки не разочаровали и выдали поединок на загляденье. Первую победу в очной встрече одержала Соболенко.



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Среди триумфальных первенств читатели «АиФ» отметили Чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ. В Венгрии белорусские гребцы завоевали сразу 14 медалей, шесть из которых – золотые. С такими результатами не возникает сомнений в том, представители какого вида спорта станут главной медальной надеждой наших болельщиков на предстоящей летней Олимпиаде-2020 в Токио.

Белорусские спортсмены триумфально выступили на континентальном первенстве по тяжелой атлетике в грузинском Батуми. В общей сумме наша сборная завоевала 19 наград (7 золотых, 7 серебряных, 5 бронзовых). В медальном зачете команда Беларуси заняла второе место. Но сейчас приходится с грустью констатировать, что из-за прошлых допинговых скандалов в Токио смогут поехать лишь один белорус и одна белоруска. Тренерам придется изрядно поломать голову, кого отправить на Игры.

Наши читатели также вспомнили тот факт, что хоккейная сборная выполнила главную задачу на сезон и вернулась в высший дивизион Чемпионата мира. Отметим, что в 2020 году белорусы будут застрахованы от вылета в низший дивизион, так как наряду с латвийцами станут хозяевами Чемпионата мира-2021.

БЕЗ ЛИДЕРОВ

Заполнился спортивный год и тем, что две суперзвезды белорусского спорта объявили о завершении карьеры. Это «золотая рыбка» Александра Герасименя и легендарная двукратная олимпийская чемпионка Екатерина Карстен, которая готовилась к своей восьмой Олимпиаде, но из-за полученной травмы изменила планы.

Ознаменовался год и первым полноценным сезоном без многолетних лидеров биатлонной сборной Дарьи Домрачевой и Надежды Скардино. Достаточно прогнозируемо, он оказался безмедальным на Кубке мира и Чемпионате мира, а из положительных моментов болельщикам запомнились разве что выступления Ирины Кривко.