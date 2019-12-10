ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Шлем и игры. Чем белорусским болельщикам запомнился спортивный год?

11.12.2019 17:54 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Аргументы и факты

Шлем и игры. Чем белорусским болельщикам запомнился спортивный год?
Европейские игры – самые крупные соревнования, которые прошли на территории суверенной страны. © / Фото из открытых источников

Уходящий 2019 год подарил белорусским болельщикам возможность воочию наблюдать за «европейской Олимпиадой», переживать уход из большого спорта атлетов мировой величины и поражаться футбольным сенсациям.

НАША ОЛИМПИАДА

Одно из самых значимых спортивных событий 2019 года для Беларуси – II Европейские игры. Мнение по поводу их проведения в нашей стране сложилось неоднозначное, однако то, что это пока самые крупные соревнования, которые прошли на территории суверенной Беларуси, – факт.

Шлем и игры. Чем белорусским болельщикам запомнился спортивный год? Сколько заработали наши спортсмены за медали на Европейских играх?

В Беларусь приехали более 4 тыс. спортсменов со всего континента, чтобы разыграть медали первенства и лицензии на Олимпийские игры-2020 в Токио. Некоторые состязания проходили в рамках чемпионата Европы, так что ответственность перед атлетами была двойная. Белорусские спортсмены отнюдь не выглядели статистами. К концу турнира сборная Беларуси завоевала 69 медалей, среди которых 24 золотые, 16 серебряных и 29 бронзовых. Это второе место в медальном зачете.

В целом 2019 год оказался довольно богатым для Беларуси на спортивные события. Наша страна приняла чемпионат Европы по фигурному катанию, континентальное первенство по биатлону, а также мировое – по летнему аналогу вида спорта, легкоатлетический матч между командами Европы и США и другие турниры.

Шлем и игры. Чем белорусским болельщикам запомнился спортивный год?
За другую сборную. Кто из белорусов сменил спортивное гражданство?
Подробнее

СЕНСАЦИИ НА ПОЛЕ

Одна из главных сенсаций спортивного года в Беларуси – результаты чемпионата страны по футболу. Впервые за 14 лет титул достался не борисовскому БАТЭ. Дебютное для себя чемпионство завоевали игроки брестского «Динамо». В прошлом сезоне динамовцы стали только шестыми. Но теперь именно эта команда представит Беларусь в следующем розыгрыше Лиги чемпионов.

БАТЭ на этот раз довольствовался «серебром» национального чемпионата. Не задался у борисовчан и еврокубковый сезон 2019/2020. После того как феврале БАТЭ повторил свой лучший результат на европейских турнирах, выйдя в 1/16 финала Лиги Европы и по ходу соревнований даже обыграв лондонский «Арсенал», в новом сезоне белорусский клуб остался без группового этапа Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Шлем и игры. Чем белорусским болельщикам запомнился спортивный год? Кто стал лучшим бомбардиром чемпионата Беларуси по футболу-2019?

Читатели «АиФ» вспомнили успех представителей пляжного футбола. Впервые в истории белорусы сыграли в финальной части Чемпионата мира среди 16 лучших команд, а также в Суперфинале Евролиги.

ТРОФЕИ И ТИТУЛЫ

Традиционно внимание многих белорусских болельщиков было приковано к теннисисткам. Больше всего положительных эмоций принесла Арина Соболенко. За прошедший теннисный сезон 21-летняя спортсменка выиграла три крупных одиночных турнира, обыграла первую ракетку мира австралийку Эшли Барти, а венцом успеха стала первая победа на турнире Большого шлема US Open-2019. Пока в парном разряде, но для белорусского спорта это все равно уникальное достижение. До Арины Соболенко подобный трофей удавалось завоевать лишь троим белорусам – Наталье Зверевой, Максиму Мирному и Виктории Азаренко.

Для остальных наших теннисисток сезон сложился не так успешно. Самой стабильной оказалась опытная Виктория Азаренко. Молодая мама, пытающаяся вернуться на вершину после рождения ребенка, звезд с неба не хватала, но и количество откровенных провалов свела к минимуму. В 2019-м она выиграла первый турнир после рождения ребенка. Пока тоже в парном разряде, но болельщики не теряют надежды увидеть белоруску на высших позициях в рейтинге. А теннисным матчем года для наших болельщиков, пожалуй, можно назвать игру между Азаренко и Соболенко на старте US Open. Этого матча, наверное, ждали многие наши соотечественники. Девушки не разочаровали и выдали поединок на загляденье. Первую победу в очной встрече одержала Соболенко.

Шлем и игры. Чем белорусским болельщикам запомнился спортивный год?
Азаренко не заявилась на Australian Open-2020 и лишилась своего тренера
Подробнее

Среди триумфальных первенств читатели «АиФ» отметили Чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ. В Венгрии белорусские гребцы завоевали сразу 14 медалей, шесть из которых – золотые. С такими результатами не возникает сомнений в том, представители какого вида спорта станут главной медальной надеждой наших болельщиков на предстоящей летней Олимпиаде-2020 в Токио.

Белорусские спортсмены триумфально выступили на континентальном первенстве по тяжелой атлетике в грузинском Батуми. В общей сумме наша сборная завоевала 19 наград (7 золотых, 7 серебряных, 5 бронзовых). В медальном зачете команда Беларуси заняла второе место. Но сейчас приходится с грустью констатировать, что из-за прошлых допинговых скандалов в Токио смогут поехать лишь один белорус и одна белоруска. Тренерам придется изрядно поломать голову, кого отправить на Игры.

Шлем и игры. Чем белорусским болельщикам запомнился спортивный год? 20-летний белорусский тяжелоатлет Евгений Тихонцов стал чемпионом мира

Наши читатели также вспомнили тот факт, что хоккейная сборная выполнила главную задачу на сезон и вернулась в высший дивизион Чемпионата мира. Отметим, что в 2020 году белорусы будут застрахованы от вылета в низший дивизион, так как наряду с латвийцами станут хозяевами Чемпионата мира-2021.

БЕЗ ЛИДЕРОВ

Заполнился спортивный год и тем, что две суперзвезды белорусского спорта объявили о завершении карьеры. Это «золотая рыбка» Александра Герасименя и легендарная двукратная олимпийская чемпионка Екатерина Карстен, которая готовилась к своей восьмой Олимпиаде, но из-за полученной травмы изменила планы.

Ознаменовался год и первым полноценным сезоном без многолетних лидеров биатлонной сборной Дарьи Домрачевой и Надежды Скардино. Достаточно прогнозируемо, он оказался безмедальным на Кубке мира и Чемпионате мира, а из положительных моментов болельщикам запомнились разве что выступления Ирины Кривко.

Шлем и игры. Чем белорусским болельщикам запомнился спортивный год?
«Золотая рыбка» Герасименя объявила о завершении спортивной карьеры
Подробнее

 
 
Ссылка на источник 51
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«АиФ» традиционно выделил наиболее яркие, по мнению читателей еженедельника, спортивные события года.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Гродно роддом перестал делать аборты. Так врачи решили спасать здоровье женщину
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
11.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика