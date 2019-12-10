ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

43 года на всех - три из них Шакутину. Прокуроры запросили сроки по "делу фармацевтов"

11.12.2019 17:57 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

«Коррупцией была пронизана вся вертикаль». В Минском городском суде по самому массовому делу медиков с речью в прениях выступили гособвинители.

43 года на всех - три из них Шакутину. Прокуроры запросили сроки по "делу фармацевтов"
в помещении суда перед началом процесса
Они отметили, что в организациях, подчиненных Министерству здравоохранения, 12 лет существовали коррупционные схемы: «коррупцией была пронизана вся вертикаль», взятки принимали те, кто должен пресекать такого рода преступления, а взяткодатели не опасались быть обличенными, передавали деньги как должное. 

Экс-директору Центра экспертиз и испытаний Александру Столярову гособвинители запросили 7 лет лишения свободы, бывшему гендиректору «Белфармации» Вячеславу Гнитию — 6 лет в колонии усиленного режима, бизнесмену Сергею Шакутину — 3 года. Часть взяткодателей прокуроры просят наказать штрафами и ограничением свободы.

Александр Столяров до задержания возглавлял Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении. Ему предъявлено обвинение по всем частям ст. 430 УК — получение взяток. Свою вину экс-директор признал частично, по некоторым эпизодам не согласен с суммами, которые ему вменяются. Гособвинители просят не только приговорить его к 7 годам лишения свободы в колонии усиленного режима, но также взыскать с него незаконно полученный доход на сумму, эквивалентную 41 050 долларов.


Деньги Столяров, по данным следствия, получал от представителей бизнеса за испытание медтехники и регистрацию лекарственных средств, причем деньги передавали прямо в рабочем кабинете руководителя. Например, обвиняемый в даче взятки учредитель «Геол-М» Владимир Ладутько положил конверт с деньгами в шкаф в рабочем кабинете Столярова. На тот момент в кабинете начальника уже было установлено скрытое видеонаблюдение.

Однако с мая 2018 года Александр Столяров проявляет большую осмотрительность, поскольку к тому моменту уже десятки медиков задержаны по подозрению в коррупции.

Согласно обвинению, бизнесмен Сергей Шакутин передал ему деньги уже не в кабинете, а рядом с домом директора Центра, причем оба участника в этот момент отключили мобильные телефоны. Шакутин, кстати, ни этот эпизод, ни другие не признает. Гособвинитель заявил, что вскоре после задержания Сергей Шакутин пояснил, что передал 1 тысячу долларов Столярову, чтобы тот купил для него лекарство.

Позже он эти показания не поддержал и вообще отказывался отвечать на вопросы во время предварительного следствия. Гособвинение настаивает, что вина Шакутина по всем эпизодам доказана (согласно обвинению, он также передавал взятки бывшему гендиректору «Белфармации» Вячеславу Гнитию), и просит назначить ему наказание в виде 3 лет лишения свободы в колонии усиленного режима.


Отметим, что Столяров, как и ряд других фигурантов, заключил досудебное соглашение — т. н. «сделка со следствием», которая за сотрудничество и помощь в изобличении других участников гарантирует более мягкое наказание. По мнению Шакутина, именно досудебное соглашение — причина, по которой Столяров его оговаривает.

Прокуроры обратили внимание на признаки системной коррупции, которые позволили много лет существовать преступной схеме: регистрация проходила неоправданно долго, представители компаний неоднократно обращались с повторными заявлениями на регистрацию препаратов или медицинской техники, часто замечания, которые получали представители компании, были надуманными и необоснованными, требовали дополнительные документы, а это снова затягивало сроки. Кстати, взятки давали не только за регистрацию, но даже за согласование рекламы.

Еще один ключевой фигурант уголовного дела — экс-директор «Белфармации» Вячеслав Гнитий, который, как выяснилось на суде, хранил на чердаке 90 тысяч долларов, преступным путем получил около 50 тысяч. Фигурант полностью признал свою вину, чистосердечно раскаялся и заключил досудебное соглашение. Ему гособвинители запросили 6 лет в колонии усиленного режима. 

На должность директора «Белфармации» был назначен в июне 2016 года, через три года был задержан сотрудниками КГБ. Согласно обвинению, взятки получал за организацию первоочередных расчетов с коммерческими структурами, а также за выбор «нужных» поставщиков медицинской продукции.

Так, в обвинении фигурируют бизнесмены, руководители «Аптека групп» Леонид Томчин и Роман Альтшулер, которые, по данным следствия, в сумме передали Гнитию 17 тысяч долларов. Впрочем, Томчин и Альтшулер настаивают, что действовали по отдельности, не признают обвинения в преступном сговоре. 

Леонид Томчин настаивает, что поскольку написал явку с повинной, по некоторым эпизодам должен проходить как свидетель, другие эпизоды должны быть переквалифицированы на «более легкую» часть ст. 431. Однако прокуроры настаивают на изначальном обвинении, для Альтшулера и Томчина они запросили по 5 лет ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа («химия»).

Заключительная речь прокуроров была созвучна с первоначальным обвинением. Прокуроры настаивают, что вина каждого из 21 фигуранта доказана полностью — признательными показаниями самих фигурантов, показаниями свидетелей, успешно заключенными контрактами, сведениями, полученными в ходе оперативно-разыскных мероприятий.

Бывшему заместителю директора Центра экспертиз и испытаний Сергею Зинченко за получение взяток гособвинители запросили 3 года лишения свободы (ч. 1, 2 ст. 430 УК). 

Экс-начальнику управления медицинской техники Центра экспертиз и испытаний Сергею Лещиловскому также 3 года колонии (ч. 1, 2 ст. 430 УК). 

Наталье Судаковой, которая возглавляла Гомельское предприятие «Фармация», — 3 года в колонии общего режима (ч.2 ст. 430УК). 

Бывшему заместителю генерального директора Витебской «Фармации» Екатерине Шнитко — 5 лет лишения свободы (ч.3 ст. 430 УК). 

Андрею Щуке, который возглавлял «Фармацию» в Гродно, — 3 года в колонии усиленного режима (ч. 1 ст. 430 УК). 


Михаилу Гаврилову, экс-директору РУП «Академфарм», 5 лет лишения свободы. 

Для всех обвиняемых должностных лиц прокуроры также запросили лишение права занимать руководящие должности сроком на 5 лет.

Что касается обвиняемых в даче взятке, то для части фигурантов гособвинители запросили реальные сроки, для некоторых — ограничение свободы, еще часть бизнесменов может отделаться штрафами. 

Напомним, что полностью вину не признал только Сергей Шакутин, он же единственный бизнесмен, который с момента задержания и до сегодняшнего дня содержится под стражей. 

Итак, бизнесмену Дмитрию Кузнецову гособвинители запросили 5 лет «домашней химии», Андрею Потаповичу — 4 года такого же наказания. 

Бывшему маркетологу частной фирмы Инге Шалькевич также 4 года «домашней химии». 

Владимиру Ладутько и Геннадию Соболевскому — по 1 тысяче базовых величин штрафа. 

Виталию Мусихину (директор компании «Либертон») — 2,5 года ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа. 

Владимиру Самусенко — 3 года «химии». 

Минимальное наказание прокурор запросил для представителя частной компании Майи Наубатовой — штраф 400 б. в., она, согласно обвинению, передала взятку на сумму 50 евро (ч.1 ст. 431 УК).

Судебное заседание продолжается, впереди — речь защитников и последнее слово обвиняемых.

Напомним, массовый суд по «делу медиков» начался 19 августа. Обвиняемым вменяют две статьи Уголовного кодекса: ст. 430 (Получение взятки), ст. 431 (Дача взятки). 

За решеткой семь фигурантов: директор Центра экспертиз и испытаний в здравоохранении Александр Столяров, его заместитель Сергей Зинченко, начальник управления медицинской техники Центра экспертиз и испытаний в здравоохранении Сергей Лещиловский, генеральный директор торгово-производственного республиканского унитарного предприятия «Белфармация» Вячеслав Гнитий, заместитель генерального директора Витебского торгово-производственного республиканского унитарного предприятия «Фармация» Екатерина Шнитко, генеральный директор Гродненского РУП «Фармация» Андрей Щука и бизнесмен, директор компании «Искамед» Сергей Шакутин.

Все они обвиняются в получении взяток, кроме Шакутина. Он единственный бизнесмен под стражей. В суде выяснилось: Сергей Шакутин отказался давать показания во время предварительного расследования, он готов выступить в суде. 


На первый день процесса его пришел поддержать брат, приближенный к Лукашенко олигарх Александр Шакутин.

Остальные обвиняемые по «делу медиков» под домашним арестом.

 Прокурор огласил: Александра Столярова обвиняют в получении взяток на сумму более 50 тысяч долларов. По версии следствия, Сергей Зинченко получил 50 евро и 1300 долларов, Сергей Лещиловский — 250 долларов.
 
Теги: Гродно
 
 
Ссылка на источник 20
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Коррупцией была пронизана вся вертикаль». В Минском городском суде по самому массовому делу медиков с речью в прениях выступили гособвинители.
 
Новости дня
Новости разные
 
Шлем и игры. Чем белорусским болельщикам запомнился спортивный год?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
11.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика