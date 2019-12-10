Они отметили, что в организациях, подчиненных Министерству здравоохранения, 12 лет существовали коррупционные схемы: «коррупцией была пронизана вся вертикаль», взятки принимали те, кто должен пресекать такого рода преступления, а взяткодатели не опасались быть обличенными, передавали деньги как должное.





Экс-директору Центра экспертиз и испытаний Александру Столярову гособвинители запросили 7 лет лишения свободы, бывшему гендиректору «Белфармации» Вячеславу Гнитию — 6 лет в колонии усиленного режима, бизнесмену Сергею Шакутину — 3 года. Часть взяткодателей прокуроры просят наказать штрафами и ограничением свободы.





Александр Столяров до задержания возглавлял Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении. Ему предъявлено обвинение по всем частям ст. 430 УК — получение взяток. Свою вину экс-директор признал частично, по некоторым эпизодам не согласен с суммами, которые ему вменяются. Гособвинители просят не только приговорить его к 7 годам лишения свободы в колонии усиленного режима, но также взыскать с него незаконно полученный доход на сумму, эквивалентную 41 050 долларов.









Деньги Столяров, по данным следствия, получал от представителей бизнеса за испытание медтехники и регистрацию лекарственных средств, причем деньги передавали прямо в рабочем кабинете руководителя. Например, обвиняемый в даче взятки учредитель «Геол-М» Владимир Ладутько положил конверт с деньгами в шкаф в рабочем кабинете Столярова. На тот момент в кабинете начальника уже было установлено скрытое видеонаблюдение.





Однако с мая 2018 года Александр Столяров проявляет большую осмотрительность, поскольку к тому моменту уже десятки медиков задержаны по подозрению в коррупции.





Согласно обвинению, бизнесмен Сергей Шакутин передал ему деньги уже не в кабинете, а рядом с домом директора Центра, причем оба участника в этот момент отключили мобильные телефоны. Шакутин, кстати, ни этот эпизод, ни другие не признает. Гособвинитель заявил, что вскоре после задержания Сергей Шакутин пояснил, что передал 1 тысячу долларов Столярову, чтобы тот купил для него лекарство.





Позже он эти показания не поддержал и вообще отказывался отвечать на вопросы во время предварительного следствия. Гособвинение настаивает, что вина Шакутина по всем эпизодам доказана (согласно обвинению, он также передавал взятки бывшему гендиректору «Белфармации» Вячеславу Гнитию), и просит назначить ему наказание в виде 3 лет лишения свободы в колонии усиленного режима.









Отметим, что Столяров, как и ряд других фигурантов, заключил досудебное соглашение — т. н. «сделка со следствием», которая за сотрудничество и помощь в изобличении других участников гарантирует более мягкое наказание. По мнению Шакутина, именно досудебное соглашение — причина, по которой Столяров его оговаривает.





Прокуроры обратили внимание на признаки системной коррупции, которые позволили много лет существовать преступной схеме: регистрация проходила неоправданно долго, представители компаний неоднократно обращались с повторными заявлениями на регистрацию препаратов или медицинской техники, часто замечания, которые получали представители компании, были надуманными и необоснованными, требовали дополнительные документы, а это снова затягивало сроки. Кстати, взятки давали не только за регистрацию, но даже за согласование рекламы.





Еще один ключевой фигурант уголовного дела — экс-директор «Белфармации» Вячеслав Гнитий, который, как выяснилось на суде, хранил на чердаке 90 тысяч долларов, преступным путем получил около 50 тысяч. Фигурант полностью признал свою вину, чистосердечно раскаялся и заключил досудебное соглашение. Ему гособвинители запросили 6 лет в колонии усиленного режима.





На должность директора «Белфармации» был назначен в июне 2016 года, через три года был задержан сотрудниками КГБ. Согласно обвинению, взятки получал за организацию первоочередных расчетов с коммерческими структурами, а также за выбор «нужных» поставщиков медицинской продукции.





Так, в обвинении фигурируют бизнесмены, руководители «Аптека групп» Леонид Томчин и Роман Альтшулер, которые, по данным следствия, в сумме передали Гнитию 17 тысяч долларов. Впрочем, Томчин и Альтшулер настаивают, что действовали по отдельности, не признают обвинения в преступном сговоре.





Леонид Томчин настаивает, что поскольку написал явку с повинной, по некоторым эпизодам должен проходить как свидетель, другие эпизоды должны быть переквалифицированы на «более легкую» часть ст. 431. Однако прокуроры настаивают на изначальном обвинении, для Альтшулера и Томчина они запросили по 5 лет ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа («химия»).





Заключительная речь прокуроров была созвучна с первоначальным обвинением. Прокуроры настаивают, что вина каждого из 21 фигуранта доказана полностью — признательными показаниями самих фигурантов, показаниями свидетелей, успешно заключенными контрактами, сведениями, полученными в ходе оперативно-разыскных мероприятий.





Бывшему заместителю директора Центра экспертиз и испытаний Сергею Зинченко за получение взяток гособвинители запросили 3 года лишения свободы (ч. 1, 2 ст. 430 УК).





Экс-начальнику управления медицинской техники Центра экспертиз и испытаний Сергею Лещиловскому также 3 года колонии (ч. 1, 2 ст. 430 УК).





Наталье Судаковой, которая возглавляла Гомельское предприятие «Фармация», — 3 года в колонии общего режима (ч.2 ст. 430УК).





Бывшему заместителю генерального директора Витебской «Фармации» Екатерине Шнитко — 5 лет лишения свободы (ч.3 ст. 430 УК).





Андрею Щуке, который возглавлял «Фармацию» в Гродно , — 3 года в колонии усиленного режима (ч. 1 ст. 430 УК).









Михаилу Гаврилову, экс-директору РУП «Академфарм», 5 лет лишения свободы.





Для всех обвиняемых должностных лиц прокуроры также запросили лишение права занимать руководящие должности сроком на 5 лет.





Что касается обвиняемых в даче взятке, то для части фигурантов гособвинители запросили реальные сроки, для некоторых — ограничение свободы, еще часть бизнесменов может отделаться штрафами.





Напомним, что полностью вину не признал только Сергей Шакутин, он же единственный бизнесмен, который с момента задержания и до сегодняшнего дня содержится под стражей.





Итак, бизнесмену Дмитрию Кузнецову гособвинители запросили 5 лет «домашней химии», Андрею Потаповичу — 4 года такого же наказания.





Бывшему маркетологу частной фирмы Инге Шалькевич также 4 года «домашней химии».





Владимиру Ладутько и Геннадию Соболевскому — по 1 тысяче базовых величин штрафа.





Виталию Мусихину (директор компании «Либертон») — 2,5 года ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа.





Владимиру Самусенко — 3 года «химии».





Минимальное наказание прокурор запросил для представителя частной компании Майи Наубатовой — штраф 400 б. в., она, согласно обвинению, передала взятку на сумму 50 евро (ч.1 ст. 431 УК).





Судебное заседание продолжается, впереди — речь защитников и последнее слово обвиняемых.





Напомним, массовый суд по «делу медиков» начался 19 августа. Обвиняемым вменяют две статьи Уголовного кодекса: ст. 430 (Получение взятки), ст. 431 (Дача взятки).





За решеткой семь фигурантов: директор Центра экспертиз и испытаний в здравоохранении Александр Столяров, его заместитель Сергей Зинченко, начальник управления медицинской техники Центра экспертиз и испытаний в здравоохранении Сергей Лещиловский, генеральный директор торгово-производственного республиканского унитарного предприятия «Белфармация» Вячеслав Гнитий, заместитель генерального директора Витебского торгово-производственного республиканского унитарного предприятия «Фармация» Екатерина Шнитко, генеральный директор Гродненского РУП «Фармация» Андрей Щука и бизнесмен, директор компании «Искамед» Сергей Шакутин.





Все они обвиняются в получении взяток, кроме Шакутина. Он единственный бизнесмен под стражей. В суде выяснилось: Сергей Шакутин отказался давать показания во время предварительного расследования, он готов выступить в суде.









На первый день процесса его пришел поддержать брат, приближенный к Лукашенко олигарх Александр Шакутин.





Остальные обвиняемые по «делу медиков» под домашним арестом.





Прокурор огласил: Александра Столярова обвиняют в получении взяток на сумму более 50 тысяч долларов. По версии следствия, Сергей Зинченко получил 50 евро и 1300 долларов, Сергей Лещиловский — 250 долларов.



