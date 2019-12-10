Стало известно, кто сыграет главную роль в перезапуске культового фильма «Один дома»

Источник материала: Tut.by

Главную роль в перезапуске фильма «Один дома» сыграет актер Арчи Йетс. В картине также снимутся Элли Кемпер и Роб Делани. Об этом пишет Variety.



Актер Арчи Йетс. Фото: imdb.com

Источники издания сообщают, что Арчи Йейтс снимется в главной роли, но будет играть не культового Кевина Маккаллистера, а нового персонажа. Юный актер стал популярен после выхода комедии «Кролик Джоджо» , которую номинировали на «Золотой глобус».

Также инсайдеры утверждают, что в картине снимутся актеры Элли Кемпер и Роб Делани. Изначально предполагалось, что они будут родителями Йетса в картине, но теперь речь идет о том, что они могут играть другую пару, которая не имеет отношения к главному герою.

Режиссером ленты выступит Дэн Мазер, а сценарий напишут Майки Дей и Стритер Зайдель. Дата премьеры пока не сообщается. О съемках в картине Маколея Калкина также ничего неизвестно.

Ставший уже культовым фильм «Один дома» заработал в прокате 476,7 миллиона долларов. Его вторая часть собрала в прокате 359 миллионов долларов.

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