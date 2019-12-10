Высокие ставки, вход в капитал: белорусское ICO откроют для иностранцев

Источник материала: Myfin

Фото: Алексей Матюшков

За последние два месяца белорусы стали свидетелями того, как ряд компаний реального сектора начали выходить на белорусское ICO. О том, что оно из себя представляет мы подробно рассказывали ранее. Сегодня стало известно, что это только первый шаг и криптоплощадка Finstore.by вместе с банком БелВЭБ хотят «взорвать» белорусский инвестиционный рынок, открыв его для иностранных инвесторов и других белорусских предприятий.

БелВЭБ отвечает репутацией за финансовое состояние эмитентов

Главный вопрос, который задаст любой инвестор перед покупкой токенов: кто и как проверяет компании, торгующиеся на белорусском ICO. Василий Матюшевский, председатель правления ОАО «Банк БелВЭБ», объясняет, что банк тщательно подбирает каждую компанию перед тем, как открыть ей доступ к ICO.

– Мы выводили на рынок ICO партнеров, финансовое состояние которых нам хорошо известно. Соответственно, все процедуры проверки, а они довольно жесткие, были сделаны и в отношении этих компаний. Это же будет касаться и иностранных компаний, которые уже заявили о желании выйти на наш рынок. В любом случае, регуляторика и оценка компаний будет развиваться. В этом заинтересованы и участники рынка, и регулятор, и инвесторы. Есть нормы декрета №8, которые очерчивают рамки регулирования рынка ICO. Мы вместе с бизнес-сообществом хотим использовать эти рамки и, опираясь на реальные кейсы и правоприменительную практику, совершенствовать существующие нормы дальше.

Василий Матюшевский, председатель правления ОАО «Банк БелВЭБ»





– Вопрос финансовой оценки размещающихся на ICO компаний – это часть наших репутационных рисков. Мы прекрасно понимаем, что если какая-то из компаний провалится на нашей платформе, то это сильно повлияет на зарождающийся рынок в целом. Мы хотим выработать такие практики оценки компаний, которые были бы понятны эмитентам и позитивно оценивались инвесторами, и планируем внедрить их в виде нормативов на весь рынок белорусского ICO.



Инвестор сам оценивает риски

Дмитрий Шедко, управляющий директор Finstore.by, считает, что инвесторы должны трезво оценивать риски и отдавать себе отчет, что токены – это один из инвестиционных инструментов со своими особенностями и возможностями.



– Токены, как и любой другой инвестиционный инструмент, конечно же несут в себе определенные риски. И человек, решившийся в них инвестировать, должен эти риски учитывать. Открыта финансовая отчетность компаний, ее можно проанализировать и оценить эти риски. Но нужно понимать, что нормы, разработанные для ценных бумаг, уже неактуальны для инструментов ICO. Сами технологии блокчейна содержат в себе часть функций, прописанных в нормативах оборота ценных бумаг. Поэтому полностью копировать законы, родившиеся еще в 19 веке, и переносить их на ICO было бы неправильно.

Дмитрий Шедко, управляющий директор Finstore.by (справа)

– Существуют довольно сложные правила ПВТ, которые касаются участников ICO. Там содержатся требования по раскрытию финансовой информации и обеспечению токенов. Эти правила постоянно совершенствуются: к примеру, последние изменения были летом. Второй момент, как говорил Василий Матюшевский, есть комплексная внутренняя процедура банка по отбору партнеров. Да, сегодня эти требования пока не носят нормативный характер, установленный государством. Но они позволяют говорить, что процедуры оценки и мониторинга были проведены и будут проводиться далее, чтобы инвесторы были уверены в надежности компаний, с которыми мы работаем.



Почему доходность токенов выше облигаций и вкладов

На сегодняшний день доходность по токенам белорусских компаний несколько выше доходности по облигациям. Так, токены компании «Чистый берег», номинированный в долларах, дают доходность 6% годовых, «Белвест» предлагает свои токены в российских рублях под 9% годовых, в евро – под 5,15%, а токены МАЗа принесут 5,5% годовых в долларах. Компании объясняют более высокую доходность желанием обратить внимание на новый инвестиционный инструмент.



Токены оказались доходнее облигаций

Виктор Подгайский, учредитель и директор ООО «Чистый берег» комментирует это так:

– Есть рынок корпоративных облигаций, на который мы ориентируемся при определении ставки. Правда он в белорусских рублях, а не долларах США, но тем не менее. Если бы мы вышли со ставкой гораздо ниже, чем предлагает этот рынок, сложно было бы привлекать инвесторов на ICO. Мы прекрасно понимаем, не будь мы одни из первых, ставки были бы значительно ниже. Но сегодня нам всем вместе нужно обратить внимание на новый инструмент финансирования и мы готовы предложить более высокую доходность.

Виктор Подгайский, учредитель и директор ООО «Чистый берег»

Белоруский рынок ICO откроется для иностранцев в 1м квартале 2020

Большинство участников первого белорусского ICO отмечает огромный спрос на токены со стороны иностранцев.

– Больше всего звонков от наших российских коллег, которые уже готовы покупать токены – делится Виктор Подгайский. – Следующие по числу обращений – белорусские IT-компании, которые тоже хотят участвовать в покупке токенов как юрлица. И еще шквал звонков идет от белорусских и российских граждан, которые живут за рубежом. Им этот инструмент интересен, так как можно не приезжая в Беларусь инвестировать в подходящую компанию. Продажа долговых токенов – это только первый шаг. Мы очень ждем следующий этап – возможность покупать и продавать доли в компании через токены.

Иностранцев пустят на ICO в первом квартале 2020

Finstore технически готова открыть доступ нерезидентам, это вопрос нескольких недель.



– Сейчас идет проверка работы площадки на соответствие всем нормам ФАТФ (FATF – группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, прим. Myfin.by) – отмечает Дмитрий Шедко. – Это вопрос нескольких недель. И уже в первом квартале 2020 года мы рассчитываем открыть доступ к площадке Finstore.by для иностранных граждан.

Finstore технически готова открыть доступ нерезидентам

Интересно, что возможностью привлечь иностранные инвестиции может воспользоваться и государство. Никаких препятствий для этого фактически нет.

– Мы рассчитываем, что на нашу платформу будут в дальнейшем приходить не только резиденты Беларуси, но и нерезиденты – рассказывает Василий Матюшевский. – Это значит, что откроется возможность получать прямые иностранные инвестиции в капитал компаний, а при желании правительства и Минфина, можно будет говорить и о размещении госдолга. Почему бы Беларуси не стать новым технологическим хабом для иностранных инвесторов?



МАЗ ищет инвестора, Белвест – новые технологии

Валерий Иванкович, генеральный директор ОАО «МАЗ», уверен, что ICO для МАЗа может стать таким же масштабным проектом, которым первое IPO стало для Ffcebook.



– МАЗ и ICO для многих стало очень удивительным сочетанием. Сегодня происходит глобальный слом традиционного уклада и приходит эпоха цифровой экономики, хотим мы этого или нет. Вспомните первое IPO Facebook, когда эксперты рынка говорили, что картинка в интернет не может ничего стоить. Теперь это одна из самых крупных компаний в мире по капитализации. Не секрет, что для МАЗа сейчас задача номер один – реализация новой стратегии развития, а номер два – привлечение стратегического инвестора. Появление и дальнейшее развитие ICO поможет нам выполнить обе эти задачи.

Валерий Иванкович, генеральный директор ОАО «МАЗ» (слева)

«Белвест» стала первой белорусской компанией, вышедшей на рынок ICO. Юрий Суманев, генеральный директор компании, отмечает важность этого события и рассчитывает на бурное развитие рынка

– Срок жизни наших токенов пока небольшой – около месяца. Но мы уже видим положительную динамику. При этом сказать, что мы вышли на ICO, чтобы собрать деньги для инвестирования в какой-то проект нельзя. В нашем кредитном портфеле сумма выпущенных токенов занимает мизерную долю. Это пробный шар по выходу на рынок частных инвестиций. Мы уверены, что за этим рынком будущее. Это оперативность, гибкость, возможность в онлайн режиме делать инвестиции и следить за ними.

Юрий Суманев, генеральный директор СООО «Белвест»

А-100 будет выпустит токены с привязкой к квадратному метру

Александр Центер, владелец группы компаний «А-100», рассказал, что компания собирается тоже выйти на рынок ICO. А кроме того, совместно с БелВЭБом и Finstore разрабатывается проект регистрации жилья в собственность на блокчейне.



– Мы хотим упростить все процессы вступления в собственность при покупке квартиры. Сейчас для того, чтобы стать собственником квартиры нужно сделать не менее 10 шагов по различным инстанциям. Если оцифровать этот процесс, то в ближайшем будущем, вам будет достаточно сделать пару кликов на компьютере или в смартфоне и получить все документы онлайн.

Александр Центер, владелец группы компаний «А-100»

Искать альтернативные источники финансирования застройщиков вынуждает ситуация, складывающаяся на рынке жилищных облигаций.



– Сейчас в правительстве идет обсуждение вопроса сильного ужесточения выпуска жилищных облигаций после ряда неприятных историй с дольщиками. И альтернативой жилищным облигациям могут стать токены с привязкой к квадратным метрам жилья. Когда конкретно и по каким объектам строительства мы предложим токены, я пока не могу сказать. Это сильно зависит от позиции правительства по жилищным облигациям. Но как только мы токенизируем квадратный метр, он будет номинирован в белорусских рублях. Потому что 95% затрат при строительстве жилья идут в белорусских рублях и привязываться к валюте не имеет смысла.