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В янтаре нашли вшей возрастом 100 млн. лет. От них страдали динозавры

11.12.2019 18:36 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Некоторые динозавры страдали от паразитов, которые обитали в их перьях. Об этом говорят находки из бирманского янтаря возрастом более 100 млн. лет. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на научный журнал Nature Communications и Guardian.


Изображение: Gao / Nature Communications

Ученые давно предполагали, что в оперении динозавров обитали насекомые, похожие на современных вшей. Сейчас палеонтологи подтвердили эту гипотезу, изучив образцы янтаря из Мьянмы с перьями ранних птиц и динозавров внутри.

В двух образцах ученые нашли около десяти крохотных насекомых, которые сильно напоминают современных вшей. На одном пере палеонтологи даже нашли повреждения, которые, предположительно, нанесли эти существа. Подобные находки крайне редки, так как крохотные насекомые нечасто встречаются в виде окаменелостей и еще реже попадаются на глаза специалистам.

«Это самое раннее из обнаруженных или, во всяком случае, официально задокументированных свидетельств того, что напоминающие вшей насекомые питались перьями, — рассказал один из авторов работы, профессор Чжунгунь Ши. — Это также первое свидетельство того, что оперенные динозавры страдали от паразитов, которые ели их перья».

Как предполагают исследователи, крохотные паразиты лишь 0,15−0,2 мм в длину, были нимфами — промежуточной стадией развития между личинкой и взрослым насекомым. Новый вид получил название Mesophthirus engeli («мезозойская вошь Энджела») в честь американского палеоэнтомолога Майкла Энджела.

Первые свидетельства того, что у динозавров были пух и перья, ученые нашли в 90-х годах XX века. Сейчас же палеонтологи с уверенностью говорят о том, что оперенными были десятки видов динозавров и выглядели совсем не так, как себе их раньше представляли специалисты. Предполагается, что перья у динозавров, которые оказались ближе к современным птицам, чем к рептилиям, выполняли несколько важных функций. Ученые считают, что пух помогал динозаврам сохранять тепло, а яркое оперение привлекало партнеров в брачный период. Кроме того, мелкие древесные динозавры могли планировать с помощью длинных контурных перьев на конечностях и хвосте.

 
 
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На одном пере палеонтологи даже нашли повреждения, которые, предположительно, нанесли эти существа.
 
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