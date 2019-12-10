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Два грузовика столкнулись в Пуховичском районе: одного из водителей пришлось деблокировать

11.12.2019 18:35 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Пуховичском районе столкнулись два грузовика, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Два грузовика столкнулись в Пуховичском районе: одного из водителей пришлось деблокировать

Авария произошла около деревни Подбережье. В результате ДТП пострадал водитель грузового автомобиля «Ивеко».

Два грузовика столкнулись в Пуховичском районе: одного из водителей пришлось деблокировать

Спасателям пришлось деблокировать дверь, мужчина с различными травмами – госпитализирован. По факту ДТП проводится проверка.

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Новости Беларуси. В Пуховичском районе столкнулись два грузовика, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Авария произошла около деревни Подбережье. В результате...
 
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