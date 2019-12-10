Житель Слуцкого района маскировал грабежи и убийства пенсионеров под пожары

Источник материала: Слуцк Город





Пожар в деревне Ульяновка Слуцкого района 21 января 2019 года. Фото: МЧС

29-летний житель Слуцкого района вместе с собутыльниками, пытаясь скрыть среды преступлений, поджигал дома с пенсионерами в Слуцком и Копыльском районах. Об этом сообщила официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

Теперь главному обвиняемому грозит наказание вплоть до смертной казни.

Следствием установлено, что 14 января 2019 года мужчина, действуя в сговоре с 33-летним односельчанином, совершил разбойное нападение на 79-летнего жителя Копыльского района. Они проникли в дом престарелого мужчины, требовали денежные средства, избивая его. После чего младший из нападавших веревкой задушил потерпевшего. Когда пенсионер потерял сознание и прекратил сопротивляться, 29-летний преступник поджог дом. После этого мужчины скрылись с места преступления, завладев денежными средствами в сумме 50 рублей.

Таким же способом 21 января 2019 года, но уже действуя совместно с 25-летним знакомым, мужчина совершил убийство 94-летнего жителя Слуцкого района. Они причинили престарелому хозяину телесные повреждения, похитили его денежные средства в сумме около 300 рублей и так же уничтожили дом , скрывая следы.

Согласно заключению экспертных исследований, смерть потерпевших наступила от острого отравления угарным газом. Это свидетельствовало о том, что на момент пожаров они еще были живы.

Позже следователи установили, что умысел на совершение преступлений в каждом случае у соучастников возникал после совместного распития спиртных напитков. 29-летний мужчина из Слуцкого района знал образ жизни потерпевших и ранее помогал им по хозяйству...

Грабёж без тяжких телесных

Вечером 31 января 2019 года в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина проник в дом 84-летней пенсионерки в деревне Суховчицы Копыльского района. Там с применением насилия он стал требовать от престарелой женщины передачи ему спиртного и денег. Завладев денежными средствами в размере 30 рублей и самодельным вином, он скрылся.

Потерпевшая сообщила о произошедшем соседям, а соседи в милицию.

В ходе осмотра места происшествия, проведения оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий личность подозреваемого была установлена. Сотрудниками милиции был задержан неработающий ранее судимый за имущественные преступления 29-летний житель Слуцкого района. При задержании часть похищенного имущества была у него обнаружена и изъята.

Тогда, в ходе проверки причастности подозреваемого к иным фактам, мужчина оказался изобличен в совершении особо тяжких преступлений, замаскированных под пожары, рассказали в СК.

Квалификация преступлений

По результатам расследования ему предъявлено обвинение по следующим статьям Уголовного кодекса Республики Беларусь:

ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 139 (покушение на убийство, заведомо престарелого лица, с особой жестокостью, сопряженное с разбоем, лицом, ранее совершившим убийство);

ч. 2 ст. 139 (убийство заведомо престарелого, совершенное общеопасным способом и с особой жестокостью, сопряженное с разбоем, лицом, ранее совершившим убийство);

ч. 2 ст. 139 (убийство заведомо престарелого, совершенное общеопасным способом и с особой жестокостью, сопряженное с разбоем, группой лиц, лицом, ранее совершившим убийство);

ч. 2, ч. 3 ст. 207 (разбой, совершенный с проникновением в жилище, повторно, группой лиц, с причинением тяжкого телесного повреждения);

ч. 2, ч. 3 ст. 218 (умышленные уничтожение и повреждение имущества, совершенные общеопасным способом, повлекшие причинение ущерба в особо крупном размере).

В зависимости от роли и участия в совершенных преступлениях действия остальных квалифицированы следующим образом:

33-летний мужчина обвиняется в разбое, совершенном с проникновением в жилище, повторно, группой лиц, с причинением тяжкого телесного повреждения (ч. 3 ст. 207 Уголовного кодекса) и убийстве заведомо престарелого, совершенном общеопасным способом и с особой жестокостью, сопряженном с разбоем, группой лиц (ч. 2 ст. 139 Уголовного кодекса);

25-летнему мужчине вменяется убийство заведомо престарелого, совершенное общеопасным способом и с особой жестокостью, сопряженное с разбоем, группой лиц (ч. 2 ст. 139 Уголовного кодекса), разбой, совершенный с проникновением в жилище, группой лиц, с причинением тяжкого телесного повреждения (ч. 3 ст. 207 Уголовного кодекса) и умышленные уничтожение и повреждение имущества, совершенные общеопасным способом, повлекшие причинение ущерба в особо крупном размере (ч. 3 ст. 218 Уголовного кодекса), и кража группой лиц (ч. 2 ст. 205 Уголовного кодекса);

35-летний обвиняется в совершении кражи группой лиц (ч. 2 ст. 205 Уголовного кодекса).

С участием обвиняемых проведены проверки показаний на месте и иные следственные действия, в ходе которых они дали признательные показания. К материалам уголовного дела приобщены заключения более 30 экспертиз, проведенных сотрудниками ГКСЭ. Согласно выводам судебно-психиатрических экспертиз мужчины признаны вменяемыми, в полной мере осознавали значение своих действий и могли руководить ими.

С момента задержания к троим мужчинам применена мера пресечения в виде заключения под стражу, четвертый - под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.



Slutsk-Gorod.by

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