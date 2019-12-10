ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Изменения в Конституции Беларуси: какие и зачем нужны? 2 мнения экспертов

11.12.2019 19:08 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Мнения эксперты высказали в программе «В обстановке мира».

Читайте ниже:

– «У нас основной закон, вместо того чтобы давать драйв развитию общественных отношений, выполняет, на сегодняшний день, сдерживающую роль»

– «Нам нужна своя конституция, которая будет ориентироваться именно на белорусов, как граждан независимого государства»

Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:
Мне здаецца, адна з важнейшых задач, пра якую сказаў Прэзідэнт, звяртаючыся да 7-га склікання, і да членаў Савета Рэспублікі, і да дэпутатаў – гэта была праблема, звязаная з тым, што нам выпаў вялізарны гонар па ўдасканаленню важнейшага закона, асноўнага закона – канстытуцыі нашай краіны. Як Вы бачыце тыя канстытуцыйныя змены, якіы могуць быць, і якія мы можам з вамі на працягу гэтага склікання... Тым больш што Прэзідэнт яшчэ раз выразна падкрэсліў, зрабіў акцэнт, першы ряз гэта была зроблена на Пасланні Прэзідэнтскім. Так што гэта самыя сур’ёзныя рэчы.

Изменения в Конституции Беларуси: какие и зачем нужны? 2 мнения экспертов

Сергей Сивец, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по законодательству и государственному строительству:
Игорь Александрович, вы совершенно верно расставили акценты. Действительно, Президент сказал о том, что у общества уже созрел запрос на изменение основного закона страны. С чем это связано: конституция – это общественный договор, носящий политико-правовую форму. И этот общественный договор, он должен быть своего рода дорожной картой стратегического развития всех институтов, общества и государства на ближайшие десятилетия вперёд. А не застывшим артефактом правовых идей ушедшего тысячелетия. И применительно к нашей стране, и Вы сделали на этом акцент, начало и середина 90-ых годов – это этап становления государственных институтов молодого сувереннного государства, которое в очень непростой обстановке создавало свою государственность. Развал, геополитическая катастрофа, развал Советского Союза, необходимость найти свою модель общественную государственного развития. И это всё обусловило, естественно, и структурирование основного закона страны в начале и середине 90-ых годов. Но прошло 25 лет. Мир не стоит на месте. Общественные отношения изменяются. Более того, я вам хочу сказать, что сегодня бурное развитие научно-технического прогресса, цифровизации общества, современных информационных технологий очень серьёзно расширило линейку источников права, принесло в гражданский хозяйственный оборот новые понятия и категории.

Получается совершенно парадоксальная ситуация. У нас отраслевое законодательство опережает нормы основного закона страны. Потому что ни о какой системе цифровых прав в нынешней редакции основного закона вы не найдёте упоминания, и это объективно, логично вытекает из того что, конституция принималась ещё в прошлом тысячелетии.

Соответственно, у нас основной закон страны, вместо того чтобы давать драйв развитию общественных отношений, он выполняет, к сожалению, на сегодняшний день, сдерживающую роль. Посмотрите, на сегодняшний день, в той же Российской Федерации – не самой продвинутой, кстати, на сегодняшний день, с точки зрения современных информационных технологий: Только за первую половину 2019 года, по данным статистики, на 38% сократилось на рынке труда продавцов-консультантов  – за счёт того, что были в крупных сетевых торговых центрах поставлены кассы самообслуживания. И это фундаментальное право на труд. И как наша конституция сможет гарантировать нашим гражданам, по мере того как будут разиваться эти информационные технологии – они развиваются очень бурно и очень быстро, – как мы сможем гарантировать нашим гражданам конституционные права и свободы, если это не будет заложено в рамках основного закона?

Игорь Марзалюк:
Какие ещё пункты могут появиться в конституции?

Изменения в Конституции Беларуси: какие и зачем нужны? 2 мнения экспертов

Андрей Чернобай, аналитик Белорусского института стратегических исследований:
Очень важно, что та конституция, которой мы пользуемся сегодня, она была ориентирована на граждан постсоветсткого государства. Прошло время, и мы уже не советские граждане. Мы уважаем Советский Союз, мы помним самое лучшее, мы самое лучшее взяли. Но мы уже – граждане независимого государства. И, соответственно, нам нужна своя конституция, которая будет ориентироваться именно на белорусов, как граждан независимого государства.

Люди в материале: Сергей Сивец, Андрей Чернобай
 
 
Ссылка на источник 41
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мнения эксперты высказали в программе «В обстановке мира». Читайте ниже: – «У нас основной закон, вместо того чтобы давать драйв развитию общественных отношений,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Житель Слуцкого района маскировал грабежи и убийства пенсионеров под пожары
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
11.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика