Наше всё - «Павлинку» Янки Купалы признали нематериальной ценностью





«Не поверите! Только что принято решение о предоставлении статуса нематериальной историко-культурной ценности театральному феномену – Купаловской «Павлинке»», – написал Суша в своем Facebook.





Решение Республиканского научно-методического совета по вопросам историко-культурного наследия при Министерстве культуры было единогласным.









Пьесу «Павлинка» Янка Купала написал в 1912 году. На сцене она появилась в 1913-ом. А в Купаловском театре – во время войны в 1944 году.















