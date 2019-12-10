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Русый освобожден от должности помощника президента

11.12.2019 18:51 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Русый освобожден от должности помощника президента
БЕЛТА

Русый освобожден от должности помощника президента Президент назначил нового главу своей Администрации
Михаил Русый освобожден от должности помощника президента Республики Беларусь - инспектора по Могилевской области в связи с переходом на выборную должность. Соответствующий указ подписал глава государства Александр Лукашенко, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Ранее стало известно, что Александр Лукашенко назначил Михаила Русого, Сергея Рачкова, Анатолия Исаченко и Наталью Кочанову членами Совета Республики Национального собрания седьмого созыва.

 
 
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Указ подписал Александр Лукашенко.
 
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