Ранее стало известно, что Александр Лукашенко назначил Михаила Русого, Сергея Рачкова, Анатолия Исаченко и Наталью Кочанову членами Совета Республики Национального собрания седьмого созыва.
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Русый освобожден от должности помощника президента
11.12.2019 18:51 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Ранее стало известно, что Александр Лукашенко назначил Михаила Русого, Сергея Рачкова, Анатолия Исаченко и Наталью Кочанову членами Совета Республики Национального собрания седьмого созыва.
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Указ подписал Александр Лукашенко.
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