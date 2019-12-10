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Где минчане могут купить живые новогодние елки, и во сколько это обойдется

11.12.2019 18:24 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Из-за высокой стоимости аренды торговых мест лесохозяйственные учреждения в этом сезоне в основном не будут присутствовать на столичном рынке, сообщил на пресс-конференции БелТА первый заместитель министра лесного хозяйства Беларуси Валентин Шатравко.

Об этом передает корреспондент агентства «Минск-Новости».


фото: gp.by


— Стоимость елок в Минске фактически будут устанавливать частники, — сказал В. Шатравко. — Ввиду отсутствия конкуренции со стороны лесхозов и их дешевой продукции, а также из-за необходимости окупить высокую стоимость аренды, с большой долей вероятности можно предположить, что цены будут существенно выше прошлогодних. Приобрести новогодние деревья по государственным ценам жители столицы смогут лишь в Минском лесхозе на ул. Багратиона, 70, а также на елочном базаре на ул. Притыцкого, 146. Там свою продукцию представит Республиканский лесной селекционно-семеноводческий центр.


Также, как отметил В. Шатравко, лесхозы Минской области активно развернут торговлю в населенных пунктах, вплотную примыкающих к столице. Например, в Колодищах, Боровлянах, Лесное, Гатово, Сенице. Средняя цена елок до 1 м составит примерно 10,6 руб., от 1 до 2 — 12,8 руб., от 2 до 3 — 16,7 руб. Дешевле всего будет купить пушистую красавицу прямо в лесхозе. В зависимости от размера она обойдется соответственно в 8,3 руб., 10,6 руб. и 13,9 руб.

— Вместе с тем стоимость деревьев на елочных базарах в остальных регионах страны останется на уровне прошлого года — примерно от 9 до 16 рублей, а в лесхозах еще дешевле: от 7,8 руб. до 12 руб., — отметил В. Шатравко.
 
Теги: Минск
 
 
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Из-за высокой стоимости аренды торговых мест лесохозяйственные учреждения в этом сезоне в основном не будут присутствовать на столичном рынке, сообщил на...
 
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