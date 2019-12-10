Лесхозы Беларуси планируют реализовать около 160 тыс. новогодних деревьев

Источник материала: Аргументы и факты

Лесхозы Беларуси планируют реализовать не менее 160 тыс. новогодних деревьев. Об этом сообщил первый заместитель министра лесного хозяйства Валентин ШАТРАВКО.

«Лесохозяйственные учреждения предполагают реализовать в этом году около 160 тыс. новогодних деревьев. Помимо обычных елей и сосен мы будем предлагать новогодние деревья в кадках (горшках и ящиках). Их будет выставлено на продажу около 2,5 тыс.», - сказал Валентин Шатравко.

В 2018 году лесхозы реализовали около 160 тыс. новогодних деревьев, более 2 тыс. из которых - деревья в кадках. Активнее всего живые атрибуты праздника приобретали в Минске и Минской области: здесь продано 38541 дерево.

Напомним, первые елочные базары заработают в Беларуси 20 декабря.