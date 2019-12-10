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Лесхозы Беларуси планируют реализовать около 160 тыс. новогодних деревьев

11.12.2019 18:25 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Лесхозы Беларуси планируют реализовать около 160 тыс. новогодних деревьев
shutterstock.com

Лесхозы Беларуси планируют реализовать не менее 160 тыс. новогодних деревьев. Об этом сообщил первый заместитель министра лесного хозяйства Валентин ШАТРАВКО.

Лесхозы Беларуси планируют реализовать около 160 тыс. новогодних деревьев Какой штраф за незаконную вырубку елок?

«Лесохозяйственные учреждения предполагают реализовать в этом году около 160 тыс. новогодних деревьев. Помимо обычных елей и сосен мы будем предлагать новогодние деревья в кадках (горшках и ящиках). Их будет выставлено на продажу около 2,5 тыс.», - сказал Валентин Шатравко.

В 2018 году лесхозы реализовали около 160 тыс. новогодних деревьев, более 2 тыс. из которых - деревья в кадках. Активнее всего живые атрибуты праздника приобретали в Минске и Минской области: здесь продано 38541 дерево.

Напомним, первые елочные базары заработают в Беларуси 20 декабря.

 
Теги: Минск
 
 
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Помимо обычных елей и сосен будут предлагать новогодние деревья в кадках (горшках и ящиках).
 
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