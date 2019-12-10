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Как работает первый в Бресте интеллектуальный перекрёсток с датчиками наличия автомобилей

11.12.2019 19:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

О том, что датчики наличия автомобилей будут использоваться в Беларуси, ранее сообщалось только в контексте Минска. Однако, сегодня в ГАИ рассказали про первый такой перекрёсток в Бресте. Он находится на выезде из Тельм-1 на трассу М1 у перекрёстка на Косичи. Мы посмотрели, и вам показываем, как это работает.

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Прежде всего - светофор тут явно необходим. Пешеходы, велосипедисты, автомобили... Всем нужно как-то разъехаться и разойтись. А вот реализация удивляет, оказывается, в ГАИ озадачились удобством водителей, и пробуют обеспечить им беспрепятственный проезд по М1 без необходимости останавливаться в случае, если никому не нужно идти или ехать с примыкающих дорог. Дл пешеходов - бесконтактная "кнопка", а для автомобилей магнитные датчики.

Как работает первый в Бресте интеллектуальный перекрёсток с датчиками наличия автомобилей

Принцип такой - два датчика встраиваются в асфальт на соответствующей полосе перед светофором, они фиксируют наличие автомобилей, и при необходимости дают команду на включение разрешающего сигнала светофора. По идее датчики беспроводные, канал связи нам не очень понятен, равно как и за счёт чего они там, в асфальте, "питаются". В прессе есть информация о мобильном варианте связи через МТС, блютузе и некоторых других. Судя по всему, датчики работают на принципе определения металла в зоне контроля. Другими словами, сенсор измеряет магнитное поле, и когда автомобиль находится над датчиком, подаётся соответствующий сигнал контроллеру. Так как датчика два, они работают в паре, дублируя показания друг друга. Это все - выводы на основе данных, имеющихся в прессе.

Как работает первый в Бресте интеллектуальный перекрёсток с датчиками наличия автомобилей

Можно обратить внимание, что не каждый водитель останавливается как положено, перед стоп-линией (а значит, над датчиком). Кто-то не доезжает, кто-то наоборот, переезжает линию. Пока мы делали фоторепортаж, имели возможность убедиться в подобном. По всей видимости, вполне возможны ситуации, когда автомобиль будет стоять, но разрешающего сигнала не будет.

Как работает первый в Бресте интеллектуальный перекрёсток с датчиками наличия автомобилей

Правда, за время фотосъёмки так и не удалось "словить" такой момент - тут постоянно ездят автомобили, много пешеходов и велосипедистов, просто один за одним идут и едут. Скорее всего, это всё расчитано на ночное время, когда трафик минимален со стороны.

Как работает первый в Бресте интеллектуальный перекрёсток с датчиками наличия автомобилей

Кстати, с пешеходами есть нюанс - им сигнал не загорается по первому взмаху руки, и некоторые не могут дождаться, пока система включить разрешающий сигнал. Идут на "красный" (привет девушке в наушниках). Поясняем для тех, кто не понял - светофор работает с учётом общего алгоритма движения по трассе М1, давая возможность транспорту проехать. И если вы коснулись сенсора, и он начал моргать - ваше желание перейти принято, и надо дождаться, пока истечёт время, отведённое для автомобилей на трассе, и только тогда можно будет переходить дорогу. Короче, не дёргайтесь, а просто ждите. Успеете.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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  О том, что датчики наличия автомобилей будут использоваться в Беларуси, ранее сообщалось только в контексте Минска. Однако, сегодня в ГАИ рассказали про первый...
 
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