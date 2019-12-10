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Глава МИД Финляндии: Лукашенко восхищается скандинавской моделью общества

11.12.2019 19:48 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Александр Лукашенко восхищается скандинавской моделью общества социального благосостояния и хотел бы развивать Беларусь в том же направлении.


Пекка Хаависто / Reuters

Об этом Еврорадио рассказал министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто.

"У нас состоялся отличный визит в Беларусь вместе с моей коллегой, министром иностранных дел Швеции Анн Линде. Мы провели отличные переговоры с вашим президентом Александром Лукашенко и вашим министром иностранных дел Владимиром Макеем.

Кстати, во время переговоров Лукашенко сказал нам, что восхищается скандинавской моделью общества социального благосостояния, а также подчеркнул, что должен развивать свою страну в том же направлении.
Что, конечно, вызывает нашу полную поддержку", — сказал Хаависто.

Скандинавская модель предполагает максимизацию участия рабочей силы (всеобщая занятость), большую степень перераспределения богатства (высокие налоги), обширные социальные пособия, гендерное равенство, содействие социальной мобильности, обеспечение основных прав человека, повышение индивидуальной автономии.


Скандинавские министры посетили Беларусь 25 ноября. Одним из вопросов, которые они обсуждали, было то, как Белорусская АЭС стала препятствием для углубления сотрудничества с ЕС. Глава МИД Финляндии подтвердил, что предложил Литве и Беларуси посредничество в переговорах для преодоления противоречий.

"У литовской стороны имеются серьёзные возражения по поводу безопасности станции. Во время нашего визита в Минск мы предложили провести трёхстороннюю встречу при посредничестве Финляндии, чтобы, насколько это возможно, помочь Беларуси и Литве в этом вопросе, — добавил Пекка Хаависто. — Мы работаем над этим предложением и верим, что такие переговоры могли бы стать первым шагом, чтобы разблокировать ситуацию, которая мешает отношениям ЕС и Беларуси".

Литва, впрочем, отвергла это предложение о трёхсторонних переговорах.
 
Теги: Минск
 
 
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Александр Лукашенко восхищается скандинавской моделью общества социального благосостояния и хотел бы развивать Беларусь в том же направлении.
 
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