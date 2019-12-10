Билет из Минска на Бали в одну сторону за Br7565. Как отдыхают в Новый год белорусы

По данным исследования, первое место в роскошном рейтинге заняла пара столичных туристов, которые купили авиабилеты в бизнес-класс из Минска на побережье Атлантического океана, в Майами, за 13 тысяч рублей в обе стороны.





Следом идет семейное бронирование на остров Самуи в Таиланде — Br11 325. На третьем месте оказался путешественник, который за Br7565 купил билет на Бали в одну сторону.





Также в десятку самых дорогих бронирований вошли перелеты в Мексику, Малайзию, Бразилию и на Кубу.









Бали, фото из открытого доступа





Например, пара, запланировавшая встретить Новый год в Канкуне, купила авиабилеты туда-обратно за 7 тысяч рублей, при этом семья из трех человек за такую же стоимость отправится зимовать в Куала-Лумпур в конце декабря без обратного билета.









Br6 136 стоила поездка туриста в феврале из Минска в Рио-де-Жанейро. Чуть меньше заплатила семья из четырех человек за авиапутешествие на каникулах в Гавану — 6 тысяч рублей.





Замыкают роскошный рейтинг полеты на Мальдивы, в Занзибар и Бангкок, куда парные бронирования стоили Br5 407, Br5 378 и Br5 191 соответственно.



