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Билет из Минска на Бали в одну сторону за Br7565. Как отдыхают в Новый год белорусы

11.12.2019 19:59 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Эксперты туристического поисковика Aviasales.by проанализировали ранние зимние бронирования с вылетом из Беларуси и обнаружили, что самыми дорогими перелетами стали рейсы в США, Таиланд и на Бали.

По данным исследования, первое место в роскошном рейтинге заняла пара столичных туристов, которые купили авиабилеты в бизнес-класс из Минска на побережье Атлантического океана, в Майами, за 13 тысяч рублей в обе стороны. 

Следом идет семейное бронирование на остров Самуи в Таиланде — Br11 325. На третьем месте оказался путешественник, который за Br7565 купил билет на Бали в одну сторону. 

Также в десятку самых дорогих бронирований вошли перелеты в Мексику, Малайзию, Бразилию и на Кубу.


Бали, фото из открытого доступа

Например, пара, запланировавшая встретить Новый год в Канкуне, купила авиабилеты туда-обратно за 7 тысяч рублей, при этом семья из трех человек за такую же стоимость отправится зимовать в Куала-Лумпур в конце декабря без обратного билета.


Br6 136 стоила поездка туриста в феврале из Минска в Рио-де-Жанейро. Чуть меньше заплатила семья из четырех человек за авиапутешествие на каникулах в Гавану — 6 тысяч рублей.

Замыкают роскошный рейтинг полеты на Мальдивы, в Занзибар и Бангкок, куда парные бронирования стоили Br5 407, Br5 378 и Br5 191 соответственно.
 
Теги: Минск
 
 
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Эксперты туристического поисковика Aviasales.by проанализировали ранние зимние бронирования с вылетом из Беларуси и обнаружили, что самыми дорогими перелетами стали...
 
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