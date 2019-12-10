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Где разместят новогодние ели в Минске и как они будут выглядеть?

11.12.2019 19:52 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Сколько зелёных красавиц установят в белорусской столице? Кто и как создает праздничное настроение для нас? И сколько стоит новогодний наряд для большого города? Об этом и не только поговорим с гостем СТВ. У нас в студии Татьяна Калитина, первый заместитель директора государственного предприятия «Минскреклама».

Наше предприятие выставило 29 новогодних елей по Минску

Илона Волынец, СТВ:
Главный атрибут Нового года – ёлка. И сколько их будет по Минску?

Где разместят новогодние ели в Минске и как они будут выглядеть?

Татьяна Калитина, первый заместитель директора государственного предприятия «Минскреклама»:
Наше предприятие по поручению Мингорисполкома выставило 29 новогодних елей по Минску, включая, как правило, основные места, где проходят массовые мероприятия. Это главные площади: Независимости, Октябрьская, площадь Флага. Также это парк Горького, парк Челюскинцев, минский Дворец детей и молодежи, парк Павлова, «Чижовка-Арена», «Минск-Арена», ратуша и т.д.

Илона Волынец:
Есть ли какие-то особенности оформления районных елок и городских? Или концепция одна?

«Каждая ель подсвечивается абсолютно по-разному»

Татьяна Калитина:
Безусловно, в начале разрабатывается концепция, оформление Минска к рождественским и новогодним праздникам.

Где разместят новогодние ели в Минске и как они будут выглядеть?

Илона Волынец:
Чем концепция в 2019 году будет отличаться от прошлого?

Татьяна Калитина:
Как правило, графикой. Это персонажи всем известные с детства – Дед Мороз, Снегурочка, снеговики. Конечно, хочется, мы надеемся, что погода будет новогодняя. Хочется снега, такого чистого морозного дня, чтобы звенел воздух. Такие оттенки мы применяем в графике: много видим голубого, такого звенящего. Снег в наружной рекламе будет точно. Новогодние шары, новогодние элементы и белорусский орнамент. Каждая ель подсвечивается абсолютно по-разному, и каждый год здесь вносятся тоже какие-то элементы новизны.

Где разместят новогодние ели в Минске и как они будут выглядеть?


«Наше предприятие открыто для идей жителей Минска, жителей страны»

Илона Волынец:
Откуда берутся дизайнерские решения по украшению столицы? Заимствуете ли Вы какой-то интересный опыт других столиц?

Татьяна Калитина:
У нас работает наш штат художников-конструкторов. А если говорить о заимствовании, безусловно, изучается опыт, мы смотрим, что было в мире, что есть интересного, что можно применить у нас. Наше предприятие открыто для идей жителей Минска, жителей страны, и такой опыт мы очень удачно реализовали в 2018 году. Кода наша ель вошла в топ-10 елей Европы. И этой работой мы гордимся. А идея тогда была молодого дизайнера, закончившего Академию искусств, который пришел летом и показал нам «А вот посмотрите, а давайте...». Адаптировали, и в результате получилось.

Где разместят новогодние ели в Минске и как они будут выглядеть?

В этом году будет тоже новая реализована идея, новогодняя ель такого арт-объекта на площади у ратуши. Высота каркаса – 12 метров, бесхвойная, ель будет украшена 86 шарами, каждый из них имеет свой управляемый элемент подсветки: порядка 11 цветов. С 16 по 18 декабря начнем монтаж.

Где разместят новогодние ели в Минске и как они будут выглядеть?

Илона Волынец:
Украсить Минск к Новому году затратно или примерно всё укладывается в одинаковый бюджет?

Татьяна Калитина:
Мы работаем в пределах тендера и в выделенные средства укладываемся, то есть это не превышает средства, которые были запланированы.

Люди в материале: Татьяна Калитина, Илона Волынец
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Сколько зелёных красавиц установят в белорусской столице? Кто и как создает праздничное настроение для нас? И сколько стоит новогодний наряд для...
 
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