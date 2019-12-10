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Советы, как сдать сессию

11.12.2019 21:44 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by


Приближающийся экзаменационный период для одних студентов — дело привычное, для других — первая серьезная проверка. Еще вчера дружелюбный лектор вуза Минска захватывающе подавал материал, а сегодня он — по ту сторону стола. Большинство студентов волнуется, как сдать сессию без «хвоста» и избежать пересдачи с очередной нервотрепкой.

Но как подготовиться, чтобы избежать изматывающих ночных посиделок, когда голова забита до отказа. И даже какой-то запомнившийся момент вмиг улетучивается прямо перед кабинетом. Советы собрал Проект TAM.BY.

Содержание:

♦ Собрать и изучить
♦ Позаботьтесь о себе
♦ Ни пуха!

Собрать и изучить


Дабы уберечь свою психику от истязаний, научитесь правильно готовиться к испытаниям. Для этого понадобятся тематические конспекты. Нет записей? Попросите у сокурсников. Используйте интернет, библиотеку, но найдите сборники задач, методички, учебники.

Хотите успешно сдать сессию? При подготовке обязательно понадобятся экзаменационные вопросы. Когда материал собран, начинайте изучение.

Даже учащимся, прилежно посещавшим лекции, игнорирующим утренние отсыпания после романтической встречи или вечеринки, обязательно придется попотеть.

Первое, чем следует заняться — обзорно перечитать записи, попытаться составить картину о предметном объекте. Удачно сдать сессию — значит запомнить термины, понятия, формулы. Примеры лучше прочитать более внимательно, чем обычный текст.

При повторном прочтении, вооружитесь карандашом, чистым листом. Читайте неспешно, осмысливайте, делайте пометки, используя значки, схемы, цифры. Такие логические действия дают больший эффект, чем механическая зубрежка.

Когда весь объем проработан, переходите к перечню вопросов. Попробуйте ответить, схематично перенесите свое решение на лист. Решайте задачи, делайте задания. Изучаемая тема или практическая часть курса раскроется по-новому. Захотите написать шпаргалки? Тогда содержание разложится «по полочкам» окончательно.

Позаботьтесь о себе


Успешная подготовка предполагает заботу экзаменуемого о собственном здоровье, правильном отдыхе, питании. Чтобы сдать сессию с хорошими результатами, необходимо делать 10−15 минутные перерывы. Отведите это время для выполнения несложных физических упражнений, прогулок по свежему воздуху. Позвольте мозгу отдохнуть, сменив вид деятельности.

Среди студентов сформировались стереотипы, применив которые, можно сдать сессию, взбадриваясь крепким кофе, энергетическими напитками. Это блеф. Кроме гастрита, а также ухода из организма последних сил, вам ничего больше не светит.

Головной мозг будет полноценно выполнять свои функции во время напряженного труда при подпитке организма белками, углеводами, микроэлементами. Именно эти элементы содержат овощи, фрукты, супы, каши, легкоусвояемые молочные продукты.

Но вот подготовка позади, экзамен уже завтра. Этой ночью избегайте заучивать то, чего не смогли усвоить на протяжении нескольких дней. Хорошо выспитесь. Придя под дверь аудитории, избегайте перечитки лекций по следующему кругу. Вместо знаний в голове воцарится беспорядок, нервы будут на пределе.

Перестаньте спрашивать у вышедших однокурсников, какой билет попался, как отвечали, какое настроение экзаменатора.

Ни пуха!


В аудиторию заходите спокойно, смело, твердой походкой. Ведь вами сделано возможное и невозможное, чтобы понять и максимально запомнить количество информации. Взяв заветный билетик, уверенно приступайте к изучению первой части. Набрасывайте на бумаге краткий план ответа.

Так же методично работайте со вторым, затем последующими пунктами. Постарайтесь максимально вспомнить всю информацию данной тематики. Говорите четко, уверенно, без промедления. Молчать, мямлить, плакать — запрещается. Затрудняетесь ответить? Излагайте сведения из смежной темы.

Не рассказывайте педагогу о размерах собственного багажа знаний. Лучше убедите его в усердной попытке постигнуть этот предмет.

Теперь проблема, как сдать сессию, решена. Она позади. Самое время расслабиться!

 
Теги: Минск
 
 
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